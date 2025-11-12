Urnebesan video! Pogledajte kako ostatak žirija oponaša Martinu

Već prvim nastupom večeri Supertalenta publika je znala da ih čeka nezaboravna emisija. Na pozornicu su stigli članovi Tamburaškog društva Dora Pejačević iz Našica, koji su spojili tradiciju i moderni zvuk, pokazavši da tambura može biti jednako moćna kao i svaki pop hit.
U prvoj točki večeri Supertalenta nastupilo je Tamburaško društvo Dora Pejačević iz Našica, koje je odmah osvojilo pozornicu kombinacijom tradicije i modernog ritma.
Njihova izvedba pokazala je da tambura itekako može biti suvremena, energična i zabavna.
Prije nastupa, članovi su objasnili što ih čini posebnima:
''Posebni smo baš po tom miksu žanrova – uvijek se trudimo modernizirati tamburu i maknuti onu klasičnu sliku o tome što se na tamburi svira. Ljudi ako to dosad nisu vidjeli, često budu u šoku! Atmosfera uvijek bude super – pjevaju, plešu s nama. Želimo prenijeti publici i žiriju dobru vibru kroz glazbu i tamburu, i nadamo se da ćemo razvaliti''.
Jedna od članica dodala je kako ih upravo glazba povezuje i ispunjava:
''Kroz naše sviranje i repertoar osjećam se živom – kroz tu glazbu pronalazim sebe''.
Žiri je s osmijehom i puno pozitivne energije komentirao nastup mladih tamburaša.
Davor Bilman pohvalio je njihov nastup i tempo izvedbe:
''Jako mi se sviđa kad izvođači u ovakvim miksovima pogode pravu dužinu – ni prekratko ni predugo. Baš je bilo simpatično''.
Martina Tomčić posebno se osvrnula na kreativnost u odabiru pjesme:
''Najviše me oduševilo koliko Baby Lasagna zvuči autentično uz tamburu! Sigurna sam da će vas frajer angažirati''.
Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je važnost toga što mladi čuvaju tradiciju, ali joj daju suvremeni zvuk:
''Uvijek volim vidjeti mlade ljude različitih dobi koji sviraju ono što vole. Baš mi je drago da to radite''.
A Maja Šuput nije skrivala oduševljenje energijom i karizmom benda:
''Dugo nisam vidjela ovako zabavnog dirigenta – ni tako simpatičnog malog bubnjara!''.
Nastup tamburaškog društva Dora Pejačević pokazao je da tradicija može ići ukorak s vremenom. Spoj mladosti, talenta i ljubavi prema glazbi pretvorio je njihovu izvedbu u pravi glazbeni spektakl koji je publiku podigao na noge.
Upečatljiv je bio i dio kad je ostatak žirija oponašao Martinu i njezin način komentiranja nastupa kandidata.
