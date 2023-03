Severina snimljena u društvu misterioznog muškarca, šaputala mu je na uho i grlila ga, a neodoljivo podsjeća na njezina bivšeg

Severina je u jednom zagrebačkom klubu snimljena u društvu misterioznog muškarca koji izgledom podsjeća na Milana Popovića.

Severina se vratila s egzotičnog odmora na Maldivima, nakon kojeg nije propustila nastup srpske kolegice Ane Nikolić u jednom zagrebačkom klubu, a u kojem je uživala u društvu misterioznog muškarca.

50-godišnja pjevačica pokušala se sakriti od znatiželjnih pogleda, ali uspjeli su je snimiti za stolom na pozornici, i to s nepoznatim muškarcem, za kojeg su svi zaključili da ih podsjeća na njezina bivšeg partnera Milana Popovića.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Prema pisanju Kurira, društvo su joj osim njega pravili i njezin menadžer Tomica Petrović, PR suradnik Davor Grgin i producent Filip Miletić. No njezina je pažnja bila usredotočena na muškarca čiji identitet zasad nije poznat. Grlila ga je i šaputala mu na uho, a oboje s lica nisu skidali osmijehe dok su pjesmu "Mišo moj" pjevali od riječi do riječi. U jednom trenutku primijetili su da ih snimaju, nakon čega se on od nje udaljio, a ona se nastavila zabavljati s prijateljima.

Navodno nije bila raspoložena za fotografiranje s obožavateljima koje je srela na putu do toaleta.

Severina je nedavno na Maldivima proslavila sinov rođendan, ali i rođendan svojeg menadžera Tomice, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je također na društvenim mrežama.

