Domaća radijska voditeljica otkrila da je bila na operaciji: ''Tada stvarno shvatiš koliko znači ljudskost''

Edita Lučić Jelić na društvenim se mrežama osvrnula na zahvat i posebno zahvalila medicinskom osoblju.

Radijska voditeljica Edita Lučić Jelić, prepoznatljivi glas Radio Dalmacije, na društvenim je mrežama otkrila da je bila na operaciji.

Uz fotografiju zamotane noge na Facebooku je otkrila o kakvu je zahvatu riječ te je zahvalila medicinskom osoblju.

''Ne mogu ovo samo kratko reći... Od srca jedno veliko HVALA dr. Željku Bujasu i cijelom timu šibenske bolnice. Operacija vena prošla je odlično, ja sam prezadovoljna i zahvatom i oporavkom. Ali ono šta ću najviše pamtiti nije samo operacija, nego atmosfera, smirenost i onaj osjećaj da si stvarno u dobrim rukama – skoro kao doma. Posebno veliko hvala ekipi u sali uz doktora – dvije sestre koje su bile uz doktora i držale sve pod kontrolon (i mene), i sestri koja me pripremala za zahvat i smirila više nego što misli'', napisala je.

Edita Lučić Jelić

Edita Lučić Jelić

''U takvim trenucima stvarno shvatiš koliko znače ljudskost, lijepa riječ i osmijeh. Doktore, kapa do poda. Hvala od srca – svima, baš svima do zadnjega! Za kraj – od srca preporuka svima koji razmišljaju o istom zahvatu u Šibeniku: možete ići bez straha, stvarno ste u dobrin rukama. Samo daj, Bože, zdravlja svima... Lako ćemo za ostalo'', dodala je.

Edita Lučić Jelić

