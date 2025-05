Od afera do misterioznih rituala: Skandalozna priča o raskolu naizgled savršene slavne obitelji

Svojim videaima oduševljavali su publiku diljem svijeta, ali je u jednom trenutku sve krenulo nizbrdo.

ACE Family, jedan od najpoznatijih obiteljskih YouTube kanala, stvorili su Austin McBroom i Catherine Paiz.

Ovaj par, uz svoje troje djece, osvojio je milijune pratitelja svojim autentičnim obiteljskim videima, izazovima, vlogovima i luksuznim načinom života. Na vrhuncu slave, kanal je brojao preko 19 milijuna pretplatnika, a njihovi videozapisi imali su milijune pregleda.

Njihov je brend procvjetao kroz suradnje s poznatim brendovima, a luksuzna vila u Los Angelesu postala je simbol uspjeha. Organizirali su i popularni humanitarni košarkaški događaj na kojem su okupili poznate influencere, dodatno učvrstivši svoj status na društvenim mrežama.

Optužbe za malverzacije

No, put do slave nije bio bez kontroverzi. Obitelj se suočila s nizom optužbi za financijske malverzacije i neprijavljene promotivne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je tužba zbog navodnog neplaćanja radova na vili, kao i optužbe za lažno oglašavanje proizvoda putem društvenih mreža.

Nakon brojnih skandala obitelj se na neko vrijeme povukla s društvenih mreža.

Razvod naizgled idiličnog para

Ali to nije bio kraj, nakon godina glasina o Austinovom raskalašenom životu, on i Catherine početkom 2024. godine otkrili su da se razvode nakon sedam godina braka. Vijest je šokirala obožavatelje diljem svijeta, a par je na društvenim mrežama istaknuo kako su odluku donijeli zajednički, radi dobrobiti svoje djece. Prema izvorima bliskim paru, problemi u vezi tinjali su već neko vrijeme, a pritisak javnosti dodatno je narušio njihov odnos.

Austin McBroom i Catherine Paiz. Foto: Profimedia

Austin McBroom i Catherine Paiz. Foto: Profimedia

O problemima u braku progovorila je i Catherine u svojoj autobiografskoj knjzi ''Dolores: My Journey Home'', koju je objavila nedavno. U knjizi je iznijela šokantne tvrdnje o Austinovoj nevjeri, navodeći kako je više puta bila suočena s dokazima o njegovim aferama. Tvrdila je čak i da ju je varao tijekom njezine posljednje trudnoće.

'''Nije to bila samo izdaja. Bilo je to spoznaja da sam cijelo vrijeme živjela u laži'', napisala je između ostalog.

Njezinim tvrdnjama Austin nije ostao dužan te se oglasio na društvenim mrežama. Priznao je prevaru, ali je također optužio Catherine da se promijenila jer već godinama ide na misteriozne spiritualne rituale.

''Nikad nisam htio govoriti o ovome... kako bih zaštitio najvažnije osobe u svom životu, a to su majka moje djece i moja djeca. Kada je riječ o mom izlasku iz braka, priznajem - to se dogodilo. Ali kada Catherine tvrdi da nije imala pojma što se događa, to je potpuna laž'', rekao je na društvenim mrežama.

Austin McBroom i Catherine Paiz. Foto: Profimedia

Austin McBroom i Catherine Paiz. Foto: Profimedia

Pokazao je i fotografije na kojima se Catherine sa svojim novim dečkom nalazi na ritualima, a jedan je čak organizirala u vlastitom domu gdje živi s njihovo troje djece. Prema informacijama koje su procurile, par sudjeluje u spiritualnim ceremonijama koje uključuju meditaciju, pjevanje mantri i upotrebu biljnih pripravaka.

''Stvari su postale toliko ozbiljne da je to radila jednom mjesečno, Postala je ovisna. Čak je rekla i da će djeca uskoro imati priliku sudjelovati'', objasnio je.

Austin je također optužio Catherine da je postala ovisna o tim iskustvima, tvrdeći da uzima Ayahuascu "jednom mjesečno", iako većina ljudi takav ritual prolazi samo nekoliko puta u životu.

Što je Ayahuasca?

Ayahuasca je tradicionalni amazonski napitak s jakim halucinogenim učinkom, pripremljen od biljke Banisteriopsis caapi i lišća biljke Psychotria viridis. U spiritualnim praksama koristi se za duboku introspekciju, iscjeljenje i povezivanje s višim sferama svijesti. Njegov aktivni sastojak, DMT, može izazvati snažne vizije i emocionalne reakcije, a rituali uzimanja često uključuju vođeno sudjelovanje šamana. U posljednje vrijeme Ayahuasca je stekla popularnost među slavnim osobama kao sredstvo za duhovno istraživanje, no njezina česta uporaba izaziva ovisnost.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda luksuzna ljetna kuhinja naše zgodne košarkašice: ''Dašak Balija''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako izgleda sestra fatalne srpske plavuše? Ove fotke dokaz su da im je ljepota u genima!