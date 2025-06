Preminula je zvijezda kultnog televizijskog hita koji smo obožavali gledati

Britanska televizijska zvijezda Kim Woodburn, poznata kao ''kraljica čišćenja'' i miljenica publike, preminula je u 84. godini života. Njezina karijera obilježena je brojnim popularnim emisijama i neponovljivim humorom koji je osvojio gledatelje diljem Ujedinjenog Kraljevstva, ali i svijeta. S tugom se opraštaju obitelj, prijatelji i brojni fanovi koji će je pamtiti kao pravu televizijsku legendu.

Kim Woodburn, poznata britanska televizijska osobnost i zvijezda popularne emisije ''Odred za čistoću'', preminula je u ponedjeljak, 16. lipnja 2025. godine, u dobi od 83 godine. Preminula je nakon kratke bolesti, a vijest je potvrdio njezin predstavnik.

Rođena kao Patricia McKenzie u Portsmouthu 1942. godine, Kim je stekla nacionalnu slavu kao "kraljica čišćenja" u emisiji ''Odred za čistoću'', koju je vodila zajedno s Aggie MacKenzie od 2003. do 2009. godine. Njihov energični pristup čišćenju i neobičan stil brzo su osvojili srca gledatelja, a emisija je postala kultni hit.

Nakon završetka emisije, Kim je nastavila svoju televizijsku karijeru pojavljujući se u brojnim reality showovima, uključujući I'm A Celebrity… Get Me Out of Here! 2009. godine, gdje je završila kao drugoplasirana, te Celebrity Big Brother 2017. godine, gdje je osvojila treće mjesto. Također je redovito gostovala u emisijama Loose Women i This Morning.

Kim Woodburn Foto: Profimedia

U posljednjim mjesecima života, Kim je imala zdravstvenih problema, uključujući operaciju oka, zbog kojih je bila prisiljena otkazati radne obveze i povući se s društvenih mreža. U veljači 2025. godine, podijelila je emotivnu poruku s obožavateljima, izražavajući zahvalnost za njihovu podršku.

Kim je bila poznata po svom duhovitom i direktnom stilu, što ju je učinilo omiljenom među gledateljima. Njezin suprug Peter, s kojim je bila u braku od 1979. godine, izrazio je duboku tugu zbog gubitka svoje životne partnerice.

Kim Woodburn Foto: Profimedia

Obitelj i prijatelji zamolili su za privatnost u ovom teškom periodu, a obožavatelji širom svijeta odaju počast Kim Woodburn, koja će zauvijek ostati zapamćena kao ne samo "kraljica čišćenja", već i kao snažna i inspirativna žena koja je ostavila neizbrisiv trag u britanskoj televizijskoj industriji.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kakav dekolte! Kad je skinula jaknicu, paparazzi su imali što i snimiti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zovu je kraljicom skandala, a zbog ovih prizora u bikiniju nitko joj ne bi dao njene godine!