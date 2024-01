Zvijezda kultnog "Seinfelda" preminula u 72. godini, neutješna bivša supruga potvrdila je vijest: "Bio je najljubazniji, brižan, pažljiv čovjek"

Peter Crombie preminuo je u dobi od 71 godine, a tužnu je vijest potvrdila njegova bivša supruga Nadine Kijner.

Američki glumac i zvijezda "Seinfelda", Peter Crombie, preminuo je u srijedu u 71. godini nakon borbe s teškom bolešću, izvijestio je portal TMZ.

Holivudski glumac, koji je bio najpoznatiji po tumačenju lika Ludog Joea Davole u omiljenom sitcomu preminuo je brzo nakon što mu je dijagnosticirana teška bolest, što je potvrdila i njegova bivša supruga Nadine Kijner. No zasad nije poznato od čega je točno bolovao kao niti drugi detalji oko njegove smrti.

"Bio je najljubazniji, brižan, pažljiv čovjek. Svi su ga voljeli, bio je velikodušan i nikada ni o kome nije imao reći ništa loše", izjavila je bivša supruga za strane medije.

Njegov blizak prijatelj Bill Stetz također je rekao da je Peter bio nježan i odan prijatelj blagih riječi i izražajnog rada kao glumac i pisac.

Crombie se pojavio u ukupno pet epizoda "Seinfelda" tumačeći lik Ludog Joea Davole tijekom 1992. i 1993. godine. Neke od epizoda u kojima se pojavio uključivale su "The Opera", "The Watch", "The Pitch" i "The Pilot". Davola je bio antagonist Seinfelda, a u jednom je trenutku nakratko hodao s Jerryjevom bliskom prijateljicom Elaine, koju je glumila Julia Louis-Dreyfus.

"Seinfeld" se emitirao od 1989. do 1998. godine u ukupno devet sezona i sastojao se od 180 epizoda.

Ostala glumačka ekipa u seriji uključivala je Jasona Alexandera koji je glumio Georgea i Michaela Richardsa koji je glumio Jerryjevog susjeda, Cosma Kramera.

Peter se tijekom svoje karijere pojavio i u filmskim projektima, kao što su "My Dog Skip", "The Blob", "Natural Born Killers" i "Se7en". Nastupao je i na drugim televizijskim serijama, uključujući "NYPD Blue", "House Of Frankenstein", i "L.A. Law". Svoju posljednju zapaženu uloga snimio je 2000. godine kada je glumio detektiva Moodyja u hit-seriji "Walker, Texas Ranger".

Peter je također stao iza kamere i bio je scenarist kratkog filma iz 2006. godine pod nazivom "Threshold".

