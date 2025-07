Nisu skidali ruke jedno s drugog: Neočekivana kemija između Liama i Pamele potpirila glasine o romansi

Premijera novog filma ''The Naked Gun'' u Londonu pretvorila se u pravi crveni tepih strasti i šuškanja - sve zahvaljujući Pameli Anderson i Liama Neesonu. Glumački par zračio je bliskošću pred objektivima, dodatno potpirujući glasine o romansi koja, prema njihovim riječima, ipak ostaje - samo prijateljstvo.

Pamela Anderson i Liam Neeson zasjali su na premijeri filma ''The Naked Gun'' u Londonu, gdje su pozirali u iznimno prisnom izdanju i još jednom potaknuli glasine o mogućoj romansi. U glamuroznoj ljubičastoj haljini, Pamela je Liamu udijelila nježan poljubac pred okupljenim kamerama, dok je 73-godišnji glumac zablistao u elegantnom sivom odijelu.

Iako su ih mnogi već spojili, oboje tvrde da između njih nema ljubavne veze - već da je riječ o dubokom prijateljstvu.

"Imamo iskrenu, posebnu povezanost", rekla je Pamela. "Mislim da sam u Liamu pronašla prijatelja za cijeli život." Ni Liam ne krije simpatije: "Lud sam za njom – ali kao prijatelj. Pamela je divna i bez trunke ega, sjajno je raditi s njom."

Njihova kemija započela je još na snimanju filma, gdje su, kako se našalio Liam scene intimnosti bile toliko intenzivne da su čak i koordinatorica za intimne scene morala nakratko napustiti set.

U filmu The Naked Gun, Liam tumači ulogu detektiva Franka Drebina Jr., sina legendarnog lika kojeg je glumio Leslie Nielsen. Pamela pak glumi zavodljivu pjevačicu iz noćnog kluba, koja se obraća policiji nakon ubojstva svog brata.

Osim glume, Pamela se ove godine vraća u središte pozornosti i zahvaljujući nizu novih filmskih projekata, uključujući drame Place to Be i Rosebush Pruning, dok je nedavno zaradila i nominaciju za Zlatni globus u filmu The Last Showgirl.

Premijera filma The Naked Gun u britanska i američka kina stiže 1. kolovoza, a ako je suditi po premijeri, očekuje nas urnebesna komedija s jednako snažnom kemijom na ekranu i izvan njega.

Pamela Anderson iza sebe ima niz medijski eksponiranih veza. Bila je udana za rock glazbenike Tommyja Leea, Kida Rocka, Ricka Salomona, a tu je i kratki brak s Danom Hayhurstom te nekoliko zaruka. Njezina turbulentna romantična prošlost često je bila tema tabloida, no u posljednje vrijeme Pamela naglašava kako najviše uživa u miru i samoći.

Liam Neeson, s druge strane, bio je u dugogodišnjem braku s glumicom Natashom Richardson, koja je tragično preminula 2009. godine nakon nesreće na skijanju.

Nakon njezine smrti, Neeson je rijetko javno govorio o privatnom životu i nije bio u ozbiljnim vezama - sve do sadašnjih prijateljskih šuškanja s Pamelom.

