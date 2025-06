Najpoznatija ljubavnica na svijetu otvorila dušu o velikoj aferi s bivšim predsjednikom

Monica Lewinsky u novom gostovanju u jednom podcastu je otkrila kako je osjećala ljubav prema tadašnjem predsjedniku Billu Clintonu.

Prošlo je 27 godina od skandala u čijem središtu su bili tadašnji američki predsjednik Bill Clinton i pripravnica, danas aktivistica Monica Lewinsky. I dok je danas Clinton i dalje veoma cijenjen i aktivan u američkoj politici, Lewinsky je bila ostracizirana i držala epitet preljubnice, zbog čega nije mogla dobiti stalan posao.

Danas, gotovo 30 godina kasnije, Lewinsky ima svoj podcast, ali i gostuje kod drugih, kao što je to bio slučaj nedavno kada je bila gošća u "How to Fail" voditeljice Elizabeth Day.

Monica Lewinsky - 1 Foto: Youtube

Monica Lewinsky - 2 Foto: Youtube

Monica Lewinsky - 3 Foto: Youtube

Kako je otkrila u intervjuu, u to vrijeme je vrijeme osjećala ljubav prema predsjedniku, no danas uviđa koliko je njihov odnos bio obilježen neravnotežom moći.

"Bilo je to vrlo stvarno i vrlo intenzivno emocionalno iskustvo. U to vrijeme sam to osjećala kao ljubav", izjavila je Lewinsky. "S vremenom sam prepoznala da je došlo do zloupotrebe moći. On je bio najmoćniji čovjek na svijetu, a ja 22-godišnja pripravnica."

Monica Lewinsky - 1 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky i Bill Clinton Foto: Afp

Monica Lewinsky Foto: Profimedia

Kasnije je dodatno pojasnila situaciju.

"Moj prvi posao nakon fakulteta bio je rad u Bijeloj kući. Ne mislim da je to put u karijeri zbog kojeg bi netko pomislio da će ta osoba za 10 ili 12 godina biti netko tko više ne može pronaći posao. Zatim sam radila i u Pentagonu te sam putovala svijetom sa svojim šefom, koji je bio glasnogovornik Pentagona, a putovali smo i s ministrom obrane", poručila je Lewinsky, dodavši koliko su je povrijedili natpisi u kojima ju se vrijeđalo: "Nipošto nisam genij, nipošto nisam vrhunska stručnjakinja, ali nisam bila glupača. Nisam bila glupa bimbo cura, ali tako sam bila prikazana, i to mi je bio veliki izazov s kojim sam se morala nositi."

Monica Lewinsky - 2 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky - 2 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky Foto: Profimedia

Monica Lewinsky - 5 Foto: Afp

Na komentar voditeljice da su je tako prikazivale i druge žene, Lewinsky je izjavila da smatra kako je to bila naracija koju je Bijela kuća iskonstruirala i pustila van, koju su druge žene su preuzele.

Clinton je isprva negirao aferu, da bi ju na kraju priznao i preuzeo odgovornost. Međutim, cijeli slučaj je uvelike utjecao na Lewinsky, jer je zbog njega bila meta poruge. Na upit bi li voljela izbrisati to razdoblje života, Lewinsky je poručila: "Oh, naravno. Volim i cijenim osobu koja sam danas, ali iz toliko različitih razloga, voljela bih da sam imala normalniji život. Voljela bih da sam imala uobičajeniji životni put."

Cijela epizoda se nalazi OVDJE.

U travnju je bila na premijeri jedne brodvejske predstave, a više o tome pročitajte OVDJE.

O samom skandalu pročitajte OVDJE.

