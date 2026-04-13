Mario Valentić javio se s daleke avanture: Pogledajte trenutke za pamćenje koje je zabilježio

Mario Valentić podijelio je dojmove iz Pekinga, gdje je istraživao grad biciklom, posjetio znamenitosti i isprobao lokalnu hranu.

Mario Valentić otputovao je u Kinu, a dojmove iz Pekinga podijelio je atraktivnom fotogalerijom koja otkriva njegovu avanturu ispunjenu istraživanjem i aktivnim odmorom.

Poznati trener fitnesa i nekadašnji Mister Hrvatske obišao je neke od najpoznatijih znamenitosti, uključujući impresivni Nebeski hram, gdje je, sudeći prema fotografijama, upijao lokalnu kulturu i atmosferu.

Osim razgledavanja, Valentić se odlučio i na nešto dinamičniji način upoznavanja grada – istraživanje Pekinga na biciklu, što mu je, kako kaže, savršeno odgovaralo zbog ugodne temperature.

"What’s up China: još malo Pekinga. Nakon Zida napravili đir do Temple of Heaven, pa bajsovima po gradu. Temperatura savršena za malo istraživanja biciklom. A i malo Chi-gonga", napisao je u objavi.

Dotaknuo se i gastronomske strane putovanja. Priznao je da je ponuda raznolika, ali ne i uvijek po njegovu ukusu: "Hrana u Pekingu: ima tu doista svega. Finoga, ali i nejestivoga. Meni."

Unatoč tome, jasno je dao do znanja da se brzo prilagodio novoj sredini.

"Uglavnom, uklopili smo se, aklimatizirali i pičimo dalje", poručio je, otkrivši i sljedeću destinaciju – Xi’an.

Valentić se već neko vrijeme nalazi u Kini, gdje je obišao niz kulturnih znamenitosti poput Kineskog zida i Zabranjenog grada, a sudeći prema reakcijama, s Dalekog istoka vratit će se pun dojmova.

