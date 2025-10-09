''Ovo je pobjeda! Je li ovo realno?'' Skromni Mario pomeo pozornicu Supertalenta!

Naizgled skroman i pomalo povučen, Mario Sušinjak iz Gornje Stubice na pozornicu Supertalenta došao je bez velikih očekivanja — ali njegov glas potpuno je preokrenuo atmosferu u studiju.

Na pozornici Supertalenta pojavio se skromno, s rukama u džepovima i opuštenim osmijehom, no ono što je uslijedilo nitko nije očekivao. Mario Sušinjak iz Gornje Stubice već na prvom nastupu osvojio je i publiku i žiri – i to glasom koji je sve ostavio bez teksta.

Mario se u svakodnevnom životu bavi rekreativno nogometom i čitanjem knjiga, a ljubav prema pjevanju otkrio je sasvim slučajno.

''Najviše volim čitati ljubavne i pustolovne romane, sve u svemu – koja god mi knjiga dođe pod ruku. Ponekad zapjevam prijateljima i kolegama s posla. Oni su prvi čuli kako pjevam i rekli su mi da imam dobar glas, da bih se trebao prijaviti na neko glazbeno natjecanje. Pa rekoh – zašto ne?'', ispričao je prije nastupa.

Dodao je kako vjeruje u sebe, ali i da sve radi s puno pozitivne energije.

''Vjerujem u sebe, opušten sam, pozitivan i vjerujem da će se sve na kraju dobro pokazati. Volio bih dobiti pozitivne reakcije, ali sam spreman prihvatiti i kritiku''.

Ispostavilo se da kritika nije bila potrebna – jer je njegov nastup bio pravo iznenađenje. Maja Šuput prva je reagirala šokirano:

''Ovo je pobjeda, majke mi! Je li ovo realno? Stari, kakvo si ti iznenađenje! Izgledao si toliko nezainteresirano, palac u džepu, pokreti, usta ne otvaraš – ja sam mislila da si trbuhozborac! Kak? Ne kužim, je li to tvoj glas? Martina je rekla da je matrica! Kak' nisi već negdje išao pjevat?''

Martina Tomčić nije skrivala oduševljenje i posebnim tonom poručila:

''Mario, slušaj me, ajde nemoj ić učit pjevat – zbunit će te! Tko god će ti kaj reć, zbunit će te! Nekad je blaženo neznanje!''.

Davor Bilman mu je uz smijeh rekao:

''Ne budeš ti dugo bio solo!'', dok je Fabijan Pavao Medvešek dodao: ''Baš si drugačiji i zanimljiv, bravo!''.

Martina je za kraj zaključila:

''Ja zbog ovakvih trenutaka živim za Supertalent''.

Mario Sušinjak prošao je dalje, a njegov neočekivani, jednostavni, ali iskren nastup još dugo će se pamtiti kao jedan od najšarmantnijih trenutaka sezone.

