Naša vizažistica našla se u groznom problemu, evo o čemu se radi: ''Neće me ovo zaustaviti'

Marina Mamić na društvenim mrežama otkrila je da je doživjela grozno iskustvo.

Naša vizažistica Marina Mamić nedavno je objavila kako je dobila neprimjerene poruke od pratitelja na društvenim mrežama, a sada se našla u novom problemu.

Naime, Facebook joj je suspendirao stranicu.

"Sudeći po broju lajkova na objavama, izgleda da će mi suspenzija trajati još barem dva naredna mjeseca. A do tada svaki vaš like i komentar može pomoći. Možda ću neke od transformacija koje ću u tom periodu objaviti morati naknadno ponovno objaviti (kada mi se ukine suspenzija), jer je šteta da ne dosegnu broj ljudi koliko vas ima ovdje na mojoj stranici – a to je više od 300.000. Nema odustajanja. Šest puta su mi hakirali društvene mreže pa me ni ovo neće zaustaviti", otkrila je Mamić.

Ubrzo su joj se javili i pratitelji s porukama podrške.

''Ne daj se lipa, predivno izgledaš. Podrška i pusa'', ''Samo naprijed draga Marina'', ''Borba do kraja'', ''Ne daj se Marina, zajedno smo jači'', ''Samo gas, kočnica nije opcija'', ''Što više puta udare suspenziju, mi ćemo još više lajkati iz inata'', ''Nikada ne odustaj'', samo je dio komentara na Facebooku.

Marina se kasnije zahvalila svima na podršci.

"Danas vam se samo želim svima zahvaliti za divnu podršku. Zaista mi puno znači. Žalosno je što Facebook 'kažnjava' mene jer sam se suprotstavila ljudima koji su mene maltretirali, ali davno sam naučila da život nije fer. No, s pozitivne strane, sve ovo mi je pokazalo koliko divnih ljudi imam uz sebe", napisala je.

Nedavno je otvoreno progovorila o operaciji čeljusti, objavila je i video oporavka. Više saznajte OVDJE.

Veliki intervju s majstoricom preobrazi pročitajte OVDJE.

