''Tebe da je Bog blizu kafane stavio...!'' Bešlagić želi s Marcelom na turneju po Balkanu!

Marcela Oroši ove se nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato susrela s pravim izazovom u obliku Vesne Zmijanac.

Prije zadnje emisije showa Tvoje lice zvuči poznato Marcela Oroši se našalila da ju je gljiva kaznila transformacijom u Vesnu Zmijanac, te je izjavila da joj je ovo bio najveći izazov dosad.

No rasplesani studio i komentari žirija daju do znanja da je svoj zadatak fantastično odradila.

Marcela Oroši, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Tu si rasplesala cijeli studio'', primijetila je Minea.

''Fenomenalno si ovo odradila. Predviđam ti turneju po Balkanu, jedan ugovor, vjeruj mi na riječ. Ima da ti napravim karijeru, da punimo Arene. Tebe da je Bog samo blizu kafane negdje stavio, ne trebaš se ništa bojati, karijera je pred tobom'', bio je urnebesan komentar Enisa Bešlagića na Marcelin nastup.

''Kad sam vidio da ti je gljiva dala Vesnu Zmijanac, ja sam zaista ovih sedam dana bio u strahu, zato što znam da je to glazba koja tebi nije bliska i koju ti nisi slušala. Kad si krenula s prvim dijelom strah je apsolutno nestao, ti si to tako dobro odradila! Da netko tko sluša nešto sasvim drugo može to izvesti ovako... Molim te priznaj pred svima da si večeras istinski uživala'', komentirao je Mario Roth.

''Svi smo bili oduševljeni tvojim nastupom. Ti si večeras ovo iznijela na reprezentativan način. Ovo je profesionalizam, bila si maestralna, ovo se zaista zove transformacija'', rekla je Minea.

''O Marceli mogu samo reći - sjedi, pet'', zaključio je Goran Navojec.

