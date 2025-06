Pobjednik "Survivora" se našao u sasvim drugačijoj ulozi: "Hvala što ste izabrali baš mene..."

Luciano Plazibat privremeno je preuzeo ulogu matičara i vjenčao svoje dvoje prijatelja.

Pobjednik reality showa "Survivor" i tiktoker Luciano Plazibat nakon povratka iz Dominikanske Republike se našao u sasvim novoj ulozi.

Kako se pohvalio na svojim društvenim mrežama, privremeno je preuzeo ulogu matičara i vjenčao svoje prijatelje Filipa Dejanovića i Klaru.

"Čuvali smo ovu tajnu godinu i pol. Nitko, ali nitko nije znao da ću ih ja ženiti. Došli su prošle godine kod mene, donijeli pozivnicu i pitali me bih li htio biti matičar", započeo je Luciano svoju objavu. "S njima sam od 1. dana! Uvijek, ali uvijek tu smo jedni za druge! Kad se ne čujemo i ne vidimo po mjesec dana i kad smo svaki dan zajedno... Filip je jedan od rijetkih ljudi iz 'influencer' svijeta s kojim se nikad, ali nikad nisam udaljio - bez obzira na posao, život i sve što nam stane na put... Uvijek smo našli vremena za prošetati i popričati o svemu što je bilo. Makar to bilo u ponoć - pa šetamo do zore i on sutra ujutro ide snimat video kako se penje na Sljeme, a ja u drugi grad jer plešem na koncertu. A hvala Bogu, našao je najbolju ženu koja je uvijek bila dio tog ludila i najveća podrška - ne samo njemu nego i svima nama! "

Nadalje, pohvalio je par i zahvalio se što su upravo njega odabrali: "Gledam njih dvoje i ljubomoran sam jer ja želim takvu ljubav. Gledaju se i plaču od sreće jedan drugome - koliko se vole! I gledajući njih učim se i znam da se i u ovom svijetu brzine, tehnologije, ludosti i tolikoj dostupnosti svega - i dalje može voljeti na onaj stari, jednostavan način, bez ikakvih smetnji. Hvala vam što ste baš mene izabrali da vas spojim i što mi vjerujete da mi neće izletjeti tko zna što dok vas ženim. Ovo mi je bio jedan od najljepših dana u životu i toliko se veselim vašoj sreći i svemu šta vas čeka - a ja ću na tom putu uz vas biti najveća podrška! Mogu vam još 10 romana napisati, ali dovoljno je - volim vas i zauvijek tu jedni za druge. "

Što vi mislite o Lucianovom novom angažmanu, pišite nam u komentarima!

Na što će potrošiti 15 tisuća eura nagrade, pročitajte OVDJE.

Kako mu je bilo na modnoj reviji, pročitajte OVDJE.

