Prepoznajete li je? Šokirala je objavom da joj je dijagnosticirana teška bolest

Kathy Griffin viđena je bez šminke u šetnji Los Angelesom usred novih kontroverzi u vezi anti-Trump videa, dok se i dalje oporavlja od borbe s rakom pluća.

Američka komičarka Kathy Griffin (64) bila je gotovo neprepoznatljiva kada se ovoga tjedna pojavila u Los Angelesu, usred kritika zbog svog nedavnog anti-Trump videa na TikToku.

Uočena je u šetnji s muškim prijateljem u blizini svoje vile u Malibuu, vrijedne 8,8 milijuna dolara.

Griffin je bila bez šminke, a njezina prepoznatljiva crvena kosa bila je razbarušena dok ju je nosio vjetar. Zvijezda serije "Suddenly Susan" također je bila bez svojih karakterističnih šiški.

Kathy Griffin - 4 Foto: Profimedia

Za šetnju po kvartu odjenula je majicu s vlastitim likom iz turneje "Laugh Your Head Off World Tour" iz 2017., crne tajice, plave New Balance tenisice i torbicu preko ramena iz koje su virile dvije boce vode.

U dobrom raspoloženju, Griffin je društvo pravio sijedi, mišićavi muškarac odjeven u crno.

Kathy Griffin - 1 Foto: Profimedia

U posljednjih nekoliko mjeseci komičarka je i u fokusu javnosti zbog kritika spram novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Inače, krajem prošle godine pojavile su se glasine da namjerava zbog Trumpa napustiti SAD. Nedugo nakon to je ipak opovrgnula, piše Daily Mail.

"Nikad nisam namjeravala napustiti SAD. Nisam poput nekih drugih mojih kolega", poručila je.

Glumica je kolovozu 2021. šokirala sve objavom da se bori s teškom bolešću - rakom pluća.

"Ljudi, moram vam nešto reći. Imam rak. Uskoro ću na operaciju na kojoj će mi odstraniti dio lijevog plućnog krila. Da, imam rak pluća iako nikada u životu nisam zapalila cigaretu", otkrila je tada.

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Kasnije je priznala da niti sama nije mogla vjerovati da ima rak.

''Najluđa stvar u svemu tome je bila to što kada sam imala rak, nisam imala nikakve simptome. Nisam uopće mogla vjerovati da imam rak", rekla je za People.

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Komičarka je tijekom svoje karijere osvojila i nekoliko nagrada Grammy za najbolje humoristične albume.

