Jacques Houdek oglasio se o pobjedi grupe Let 3 na Dori: "Ponekad upravo kad ne kažemo ništa, rekli smo sve"

Jacques Houdek (Foto: IN magazin) In Magazin

Jacques Houdek komentirao je pobjedu grupe Let 3 na Dori na svojem profilu na Instagramu.

Pjevač Jacques Houdek oglasio se o ovogodišnjoj Dori i pobjedi grupe Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!".

Na svojem profilu na Instagramu objavio je video svojeg kumčeta uz koji je napisao poduži status u kojem je otkrio da je posljednjih dana dobio brojne upita o novim predstavnicima Hrvatske na Eurosongu, što je svojedobno bio i sam.

"Dragi ljudi, pozdrav svima iz belle Italije! Dakle, doslovno ste me zatrpali upitima da komentiram Doru, kao i mediji, i domaći i iz regije, ne date mi mira nikako. No ponekad upravo kad ne kažemo ništa - rekli smo sve. Da, da... Čak i meni se to može dogoditi, da zauzdam svoju jezičinu!

Ali ovaj video je sve!!! Ovo je Luna, moje predivno kumče, i veliki fan Leta 3, očigledno. Srce malo, obožava brojalice i ove, u najmanju ruku, čudnovate stričeke na traktorima. Čini mi se, da će se svidjeti i Esc fanovima!!! P. S. Naravno da sam gledao Doru. Komentirao s Marijom Šerifović sve... No to će ostati striktno među nama, je l' tako Maro?" napisao je Houdek, a njegovu objavu možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Jacques je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2017. godine, kada smo se zadnji put plasirali u finale natjecanja, a završio je na solidnom 13. mjestu.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Brojni poznati Hrvati na komemoraciji za Ćiru, pojavila su se neka lica koja dugo nismo vidjeli

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Svi je pamte kao ljubavnicu američkog predsjednika, a 25 godina nakon velikog skandala teško ju je prepoznati, izgleda bolje nego tada!