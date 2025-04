Evo što je Mateinu obitelj šokiralo kad su je vidjeli nakon što je ispala iz Survivora!

Najlošija u balansiranju loptice bila je Matea, MMA borkinja iz Pule, čija se vatra u Survivoru time ugasila.

Nakon posljednjeg eliminacijskog izazova, Survivor je napustila Matea Josipović, s kojom smo razgovarali o dojmovima nakon velike životne avanture. Svoju tugu, razočarenje i ljutnju zbog ispadanja Matea nije krila.

''Naravno da sam razočarana, nisam ovo uopće očekivala. Bila sam uvjerena da se vraćam u pleme. Jako sam tužna, ljuta na sebe i razočarana''.

Otkrila nam je i što je prvo napravila nakon izlaska iz show.

''Pojela sam palačinke.''

A što joj je najviše nedostajalo tijekom boravka u Survivoru?

''Obitelj, prijatelji, treninzi i moja mala obitelj iz Trojana.''

Ispričala nam je i kako je izgledao susret s njezinim bližnjima.

'' Moji bližnji šokirali su se što me vide, pogotovo tako tamnu, mršavu i, što je za mene inače čudno, mirnu. Vratila sam se puno smirenija, no nije to dugo trajalo (smijeh).''

Matea će nekoliko anegdota iz Survivora zauvijek pamtiti, a jedna je posebno smiješna.

''Jedna smiješna glasi ovako - kada nam se išlo na WC dok smo bili na poligonu, otišli bi u neki grm, a Goran i ja smo znali slučajno u isto vrijeme otići i jednom se dogodilo da me nije vidio u grmu.''

U showu je prošla i prijatelje, a s kim će ostati u kontaktu?

''U kontaktu ću ostati s Marinom, Larom, Nikom, Markom, Liz i Nikijem...''

A koga vidi kao pobjednika?

''Moj favorit je bio Marin, no kako je on otišao navijam za Marka ili Laru. Smatram da bi Lara mogla jako daleko dogurati jer je snalažljiva, brza, srčana.''

Pitali smo ju i tko je po njenom mišljenju najveća svađalica u timu.

''Niki naravno, ne bih rekla svađalica već temperament. Niki je bio iskren i direktan. Nitko se nije svađao, mislim da u plemenu nemamo takvu osobu.''

Matea je bila jedna od najmlađih kandidatkinja u ovoj sezoni Survivora. Sada kada je sve završilo, kaže nam, to joj je bila i prednost i mana.

''Dvosjekli mač rekla bih. Ali više će prevagnuti na stranu prednosti. Kako god se ovo završilo, ponosna sam što sam sa svojih 20 godina dobila priliku sudjelovati u Survivoru, pokazati svoje vrline i mane, uspjela ostati dosljedna sebi.''

Za kraj nam je otkrila koji su joj planovi za budućnost te možemo li ju ponovno očekivati na malim ekranima.

''Moj plan se nije nešto pretjerano promijenio. Vraćam se poslu, treninzima i svojim obavezama. Naravno, možda to ne bude opet Survivor, ali neka MMA borba bit će sigurno kad tad!''

