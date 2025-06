Ella Dvornik malo toga je ostavila mašti na volju: "Svako poglavlje je moje"

Ella Dvornik ponovno je privukla pozornost novim fotografijama snimljenima pored bazena.

Ella Dvornik jedna je od onih influencerica koje znaju privući pažnju na sebe, bilo da se radi o ozbiljnim temama ili običnim fotografijama. Ništa drugačije nije bilo ni ovoga puta, kada je objavila slike iz dvorišta pored bazena.

Kako se može vidjeti, 34-godišnja influencerica bila je odjevena samo u ogrtač, a kada je legla na ležaljku, on joj je ispao i otkrio strateške dijelove, koji su djelomice bili skriveni zbog filtera, a pokazao je i veliku tetovažu na bedrima.

"Uvijek sam se bojala plot twista… dok nisam shvatila da ja jesam "plot twist". Sad je svako poglavlje moje", napisala je Ella.

Te fotografije privukle su mnoge komentatore.

"Draga moja Ela, postala si Hator! Uživaj u svojoj ezoteričnoj naravi i pojavi! Blessed be all goddesses in the Earth!", "Kod mene se upravo dogodio plot twist. So happy", "Ella - ovaj vibe je: rušila sam mostove od sna!", "Ljepotica", "Najljepša djevojka apsolutno", "Kuku majko", "Top topova", dio je komentara na objavu.

