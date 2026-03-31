Bujna Slavonka pokazala kako izgleda nakon tuširanja i otkrila ono što muči sve žene

Claudia Rivier otkrila je da joj sušenje kose stvara probleme, no pratitelji su opet najviše komentirali njezin izgled.

Slavonska influencerica Claudia Rivier ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila objavu iz svakodnevice i otkrila s čim se redovito muči.

Na fotografiji se pojavila s kosom zamotanom u ručnik, priznavši kako joj sušenje kose nakon pranja predstavlja pravi izazov, problem u kojem su se mnoge žene prepoznale.

Ipak, kao i često dosad, fokus pratitelja brzo se prebacio na njezin izgled, koji redovito izaziva brojne reakcije.

Claudia je već ranije pokazala da voli pomaknuti granice pa je tako nedavno pozirala na hladnoći u oskudnom izdanju dok je prala automobil, a njezine objave iz automobila i ljetni prizori dodatno su podgrijali interes publike.

Inače, zbog svojih nevjerojatno bujnih grudi, za koje tvrdi da su prirodne, stekla je i svjetsku popularnost.

"Ni u milijun godina ne bih pomislila da će mi grudi ovoliko narasti. Nikada nisam bila ni na kakvoj operaciji niti sam radila ikakve korekcije na grudima, a nisam koristila ni suplemente ili bilo što drugo što danas postoji na tržištu. Ovo je jednostavno bila genetika, i to čak ne direktna od mojih roditelja, već od njihovih. I dodatnih 30 kilograma", napisala je jednom prilikom Claudia na svojem profilu na Instagramu uz fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala kao tinejdžerica.

Za naš portal otkrila je svojedobno kako ljudi reagiraju kada je sretnu uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju, a muškarci se udaraju laktovima", kazala je, ali je istaknula i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.