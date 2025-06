Prirodna ljepotica! Supruga našeg vatrenog pozirala bez trunke šminke

Adriana Ćaleta-Car pozirala je bez šminke, a pozornost je ukrao i tigrasti badić.

Adriana Ćaleta-Car, supruga nogometaša Duje Ćaleta-Cara, još jednom je pokazala zašto slovi za jednu od najljepših Hrvatica.

Na svojem Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj je pozirala pod vanjskim tušem u dvodijelnom leopard badiću, a u opisu jednostavno napisala: "No make up just...", naglasivši da je potpuno bez šminke.

Adriana Ćaleta-Car - 7 Foto: Instagram

Iako bez trunke make-upa, Adriana izgleda zapanjujuće. Njena blistava koža, prirodna ljepota i samopouzdanje oduševili su njezine pratitelje.

Adriana Ćaleta-Car - 6 Foto: Instagram

Osim što plijeni pažnju izgledom, Adriana je poznata i po svom besprijekornom modnom ukusu. Njezin izbor bikinija s leopard uzorkom savršeno se uklopio u ambijent sunčanog dana i ljetnog osvježenja pod vanjskim tušem.

Adriana Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram

Ovih dana Adriana je s Dujom i njihovom djecom bila na ljetovanju u Hrvatskoj. S njima je bio i još jedan domaći nogometni par, a o kome se radilo pročitajte OVDJE.

Nedavno je sve oduševila fotografijama u bikiniju, pogledajte ih OVDJE.

