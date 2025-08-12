Zaboravite odvjetnika Saula Goodmana! Bob Odenkirk (opet) je akcijski junak

Poznat po ulozi Saula Goodmana u serijama Breaking Bad i Nazovi Saula, Bob Odenkirk ponovio je akcijsku ulogu Hutcha Mansella, u filmu Nobody 2. Njegova životna i profesionalna priča svjedoči o upornosti, talentu i hrabrosti da izađe izvan okvira očekivanog.

Bob Odenkirk, američki glumac koji je publici diljem svijeta najpoznatiji kao Saul Goodman iz serija Breaking Bad (2008. – 2013.) i Nazovi Saula (Better Call Saul, 2015. – 2022.), ponovo se vraća na veliko platno u nastavku uspješnog akcijskog filma Nobody (2021.). Naime, kako piše Kinofilm, nakon što je 2021. oduševio publiku transformacijom iz komičara u akcijskog junaka, Odenkirk će u Nobody 2, indonezijskog redatelja Tima Tjahjanta, ponovo utjeloviti Hutcha Mansella – tihog obiteljskog čovjeka s nasilnom prošlošću.

Akcija inspirirana osobnim iskustvom

Prvi film bio je inspiriran stvarnim provalama u Odenkirkov dom i njegovim osjećajem nemoći u suočavanju s posljedicama. No, umjesto da ostane u okvirima frustracije, glumac je odlučio pretočiti iskustvo u akcijski film koji je, zahvaljujući inteligentnoj režiji ruskog redatelja Ilyje Naishullera, i nevjerojatnoj transformaciji glavnog glumca, postao globalni hit.

PR Foto: PR

Za ulogu Hutcha Mansella, Odenkirk je mjesecima trenirao borilačke vještine i koreografije, te je većinu opasnih scena sam izveo (Foto: Universal Pictures)

Za potrebe snimanja, Odenkirk je mjesecima trenirao borilačke vještine i koreografije, te je većinu opasnih scena sam izveo. A trening se pokazao ključnim i izvan filmskog seta. Naime, 2021., dok je snimao šestu sezonu Nazovi Saula, doživio je srčani udar. Zahvaljujući dobroj fizičkoj formi, uspio je preživjeti, no tek nakon što su ga kolege i hitna pomoć tri puta reanimirali defibrilatorom.

Od skečeva do opasnih scena

Baš kao i privatni, i Odenkirkov profesionalni put je jedinstven. Karijeru je započeo kao scenarist u Saturday Night Liveu. No, iako je to za mnoge san posla, Odenkirk otvoreno priznaje da se ondje nije najbolje snašao – ozračje mu je bilo stresno, često je dovodio u pitanje kvalitetu skečeva, pa čak i javno kritizirao producenta Lornea Michaelsa. Ipak, iz tog razdoblja ostale su mu važne profesionalne veze – radio je uz tada mlade talente poput Conana O'Briena i Grega Danielsa.

