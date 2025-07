Tko je najplaćeniji podcaster na svijetu koji je jahtom stigao do Hrvatske?

U Hrvatsku je stigao Joe Rogan, kontroverzni podcaster u čijoj emisiji su gostovali mnoge poznate ličnosti.

Hrvatska ovo ljeto vrvi poznatim osobama svjetske A liste.

Fotografi su kod otoka Brača sada uhvatili i bivšeg komičara i kontroverznog podcastera Joea Rogana, koji je sa suprugom Jessicom Ditzel i djecom viđen na superjahti kod otoka Brača, a na nju je povezan i veliki tobogan za vodu.

Joe Rogan u Hrvatskoj - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Joe Rogan u Hrvatskoj - 6 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Joe Rogan u Hrvatskoj - 8 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Joe Rogan u Hrvatskoj - 7 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tjedni najam ove ljepotice stoji oko 600 tisuća eura, što je ništa naspram 250 milijuna dolara, koliko vrijedi produžetak njegovog ugovora sa Spotifyjem potpisanog 2024. godine.

Rogan, koji će za manje od mjesec dana proslaviti 58. rođendan, odrastao je u skromnim uvjetima i rano se počeo zanimati za borilačke vještine.U mladosti je trenirao taekwondo, karate i kickboxing, te je s 19 godina postao državni prvak u full-contact taekwondou.

Joe Rogan - 3 Foto: Profimedia

Joe Rogan - 1 Foto: Profimedia

Ivanka Trump, Donald Trump i Joe Rogan - 1 Foto: Ivanka Trump/Instagram

Prva karijera koju je izgradio bila je u stand-up komediji, početkom 90-ih. Njegov stil, kojeg su opisivali kao sirov, iskren, često kontroverzan, odmah je privukao pažnju publike. S vremenom je nastupao u najpoznatijim američkim komičarskim klubovima i pojavljivao se u brojnim televizijskim emisijama.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjesme Miše Kovača svi pjevaju, ali njegova priča je istinski životni roman

Ubrzo je postao poznat kao voditelj reality showa "Fear Factor", a paralelno je počeo suradnju s UFC-om kao komentator. Njegova strast prema borilačkim sportovima i stručnost u analizama borbi učinili su ga jednim od najcjenjenijih lica u UFC svijetu.

Joe Rogan - 2 Foto: Profimedia

Joe Rogan - 10 Foto: Profimedia

Godine 2009. Rogan pokreće "The Joe Rogan Experience (JRE)" – podcast koji je isprva djelovao kao ležerno čavrljanje s prijateljima. No, ubrzo prerasta u jedan od najgledanijih i najslušanijih formata na internetu. Gostovali su svi – od znanstvenika i političara do glazbenika, filozofa i kontroverznih figura poput Edwarda Snowdena, Kanyea Westa, Elona Muska, Donalda Trumpa, Jordana Petersona i Bernieja Sandersa.

Podcast karakterizira nekonvencionalna forma – epizode traju po dva do četiri sata, bez prekida i cenzure. Rogan svojim gostima daje prostor da govore slobodno, kako bi stvorio jedinstvenu razinu autentičnosti. Međutim, sumnja u liječnike tijekom Covid krize, iskazivanje potpore i davanje platforme konzervativnim ličnostima često su izazivali kontroverze. Mnogi muškarci mlađe generacije ističu ga kao uzora, zbog čega ga nešto liberalniji influenceri smatraju jednim od najzaslužnijih ljudi za Trumpov povratak u Bijelu kuću.

Joe Rogan - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Danijelu Martinović zatekao prizor na rođendansko jutro, ovome se nije nadala!

Godine 2020., Rogan potpisuje ekskluzivni ugovor sa Spotifyjem vrijedan preko 200 milijuna dolara, čime postaje najplaćeniji podcaster na svijetu. Njegov sadržaj tada postaje dostupan samo na toj platformi, a publika i dalje raste – milijuni korisnika tjedno slušaju njegove epizode, no posljednjih mjeseci prestigao je podcast MeidasTouch.

Iako ga neki optužuju za širenje dezinformacija, mnogi ga vide kao osobu koja potiče razmišljanje, istraživanje i sumnju u autoritet, zbog čega mnogi ističu njegove zasluge za rast popularnosti podcasta kao formata.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naša pjevačica u crnom badiću izgledala je poput prave filmske sirene!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Poznata influencerica preminula tijekom liposukcijskog zahvata, slučaj se istražuje kao sumnjiv

Pogledaji ovo Celebrity Dok svi nagađaju o novoj romansi, Šuput je pratitelje zaintrigirala posljednjom objavom!

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić usred skandala s mužem iznenadila izjavom na Instagramu