Tko je mlada zvijezda o kojoj bruji cijela regija? Povezivali su je i s oženjenim srpskim reperom

Kratkim i izazovnim izdanjima Ema Radujko ne prestaje privlačiti poglede gdje god se pojavi.

Ema Radujko, 21-godišnja pjevačica i influencerica iz Banje Luke, ime je koje u posljednje dvije godine izaziva veliku pažnju u regiji.

Javnost ju je upoznala preko TikToka, gdje je svojim provokativnim plesnim videima brzo skupila velik broj pratitelja. No Ema se nije zaustavila samo na društvenim mrežama - vrlo brzo krenula je i u glazbene vode.

Prvi singl "Top" objavila je 2022., a već godinu kasnije potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Seven Sky, nakon čega je izdala mini album "Afrodita".

Skandali su je pratili gotovo od samog početka – od spotova u kojima se pojavljuje u oskudnim izdanjima dok je još bila maloljetna pa sve do nastupa na velikim festivalima.

Na Belgrade Music Weeku 2023. godine publika ju je izviždala i gađala bocama, što je samo pojačalo rasprave o tome ide li predaleko u pokušaju da bude viđena.

I o njezinu privatnom životu puno se pisalo, a posebno o njezinim vezama. Poznato je da je ljubila sedam godina starijeg nogometaša Uroša Račića, a šuškalo se i o navodnoj bliskosti s još jednim proslavljenim nogometašem.

Riječ je o Dragiši Gudelju, no Ema je te glasine negirala.

''Vidjela sam što se piše, meni je lijepo kad me već s nekim povezuju, da me bar povezuju s dobrim frajerom. Ja sam slobodna već dvije godine, sama kao list na vjetru, a to što pišu, poželjela bih nekada da mi je tako turbulentan ljubavni život'', rekla je u emisiji AmiG Show, prenosi Blic.

Svojedobno su je srpski mediji povezivali i sa kontroverznim reperom Dragomirom Despićem Desingericom, ali je on tim šuškanjima stao na kraj i rekao da i dalje uživa u svom braku.

Emu na Instagramu prati više od 400 tisuća, a na TikToku više od 600 tisuća pratitelja.

