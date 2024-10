Tko je supruga kontroverznog srpskog repera? Pratio ju je zbog straha od prevare, a imaju i kćer

Kontroverzni reper Desingerica sretan je čovjek sa svojom boljom polovicom Nevenom, evo tko je ona.

Kontroverzni srpski reper Desingerica bio je na promociji Nuccijevog albuma ''Zamena za bol'', a na događanje je stigao u društvu supruge Nevene Brkljač.

Par je zajedno još od školskih dana, a Nevena je jednom prilikom ispričala nešto o njihovoj ljubavi.

''Dragomir i ja smo zajedno već 11 godina, od toga posljednje 3 godine u braku. Upoznali smo se preko zajedničke prijateljice. To je bilo još u periodu srednje škole. Prijateljica i ja smo otišle na piće, a onda je došao i on. Ostalo je povijest'', rekla je Nevena na samom početku.

Desingerica nerijetko ističe da je muškarac taj koji treba donositi prihod u kuću, a da žena treba uživati i brinuti o obitelji.

Ipak, Nevena je pronašla način da zaradi, tako što se snima za društvene mreže. Ne krije da u tome uživa, pa je jednom prilikom izjavila da će to postati njeno zvanično zanimanje.

''Trenutno sam nezaposlena, jer sam posvećena kćerki s kojom provodim najviše vremena. Slobodne trenutke sam koristila na TiktToku, a popularnost koju sam tamo stekla je došla iznenadno. Vremenom sam počela da snimam lajvove i da od toga zarađujem, a planiram da se uskoro aktivnije posvetim tome, pa da se i službeno vodim kaoTiktokerica'', izjavila je Nevena prošle godine za Alo!.

Inače, Nevena je bila natjecateljica reality showa ''Hotel Maldivi'' i kako se još tada pisalo, konstantno je bila pod stresom zbog tadašnjeg dečka Dragomira Despića, koji ju je čekao strahovao od toga da će ga djevojka prevariti u showu.

''Čuješ li s druge strane zida kako netko stalno prolazi motorom i turira? To je moj dečko. Tako mi stavlja do znanja da je prisutan i da ne smijem drugog gledati. Shvaćaš? On ovuda prolazi i danju i noću. Čujem ga. Ne smijem pogriješiti'', govorila je Nevena nekoć, prenosi Dnevni avaz.

Puno pozornosti privlači svojim izgledom, a osim fantastične figure mnogima odmah za oko zapne predivna kovrčava kosa.

Kako izgleda, pogledajte u galeriji.

Podsjetimo, Desingerica je stekao svojim raskalašenim i uznemirujućim ponašanjem, a osim što pljuje u usta publici na svojim nastupima, poznato je kako ih udara tenisicom, po njima razbija jaja i mnoge druge stvari.

Desingerica je u samo godinu dana otkako je počeo svoju karijeru postigao velik uspjeh. Prošle je godine s Lukom Bijelovićem, poznatim kao Pljugica, objavio prvi singl ''Kucci Kucci'', a osim te ima i još nekoliko poznatih pjesama poput ''Ccokolada'', ''Flecc'', ''Merccedecc'', ''Đuskavacc'', a sve u svojim nazivima imaju prepoznatljiva dva slova C.

Unatoč skandaloznom ponašanju, Desingerica po nastupu zaradi masnu cifru, a koliko točno, pisali smo OVDJE.

