Kako izgleda sestra Vlade Kalembera? Imala je ključnu ulogu u njegovoj karijeri

Mia Kalember, sestra Vlade Kalembera, imala je ključnu ulogu u njegovom glazbenom početku, iako je ostala daleko od očiju javnosti.

Iako su glas i lice Vlade Kalembera široko prepoznatljivi, malo tko zna da iza njegovog glazbenog početka stoji upravo njegova starija sestra Mia Kalember.

Dok se ona nikada nije gurala u prvi plan, njezin utjecaj bio je presudan za Vladin ulazak u svijet glazbe.

Vlado i Mia Kalember Foto: Pixsell

Mia je u mladosti bila aktivna pjevačica, a upravo su kroz nju u obiteljski dom Kalemberovih dolazili glazbenici i entuzijasti. Taj je ugođaj na Vladu ostavio dubok dojam.

Mia Kalember Foto: Screenshot/Youtube

"Uz nju sam se prvi put 'zarazio' glazbom." Slušao je, promatrao, upijao... pa kad je stigao prvi pravi instrument, znao je što mu je činiti", rekao je jednom prilikom.

Iz tog razdoblja potječe i crno-bijela fotografija snimljena početkom 60-ih u Biogradu, gdje su provodili ljeta kod djeda. Fotografiju je na Facebooku objavio Ivan Colić uz šaljiv komentar.

Vlado i Mia Kalember Foto: Screenshot/Youtube

"Najveći galeb u Hrvata... sa starijom sestrom Mijom negdje u Biogradu... Kasnije je, preko sestre, upoznao Dragu Mlinareca, Huseina Hasanefendića i ostale iz grupe 220... pod čijim je utjecajem ostavio fagot, otac mu je kupio električnu gitaru, a biogradski did razglas..."

Kako piše Colić, dok je Vlado bio sramežljiv, Mia je bila odvažna i glazbeno otvorena, razbijajući stereotipe i pripremajući teren za bratovu karijeru.

Danas je Vlado Kalember legenda domaće glazbe, no ostaje činjenica da bez Mijine rane inspiracije možda nikada ne bi bilo ni Srebrnih krila ni njegovog solo uspjeha.

Vlado Kalember i Srebrna krila - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vlado Kalember i Ana Rucner Foto: Minche/Cropix

