Iznenada se povukla na vrhuncu slave, razlog je otkrila tek godinama kasnije

Na vrhuncu slave britanska pjevačica Dido se iznenada povukla iz javnosti, a pravi razlog je otkrila tek mnogo godina kasnije.

Početkom 2000-ih nije bilo radijske postaje koja nije emitirala singlove "White Flag", "Stan", "Thank You", "Hunter" i "Here With Me", koja je bila naslovna pjesma popularne tinejdžerske serije "Roswell". Hitmejkerica zaslužna za ove uspješnice je britanska pjevačica Dido Armstrong, koja je u jeku slave i albuma "No Angel" i "Life for Rent" nestala iz fokusa javnosti.

Trebalo je proći nekoliko godina da danas 53-godišnja pjevačica, čiji brat Rollo je DJ, producent i član sastava Faithless, prizna kako je njezina odluka da se povuče bila zbog obiteljske tragedije. Njezin otac, izdavač William O'Malley Armstrong obolio je od lupusa, degenerativne autoimune bolesti.

"Morala sam se vratiti doma, moj otac je bio bolestan i imala sam mnogo važnijih problema od svoje karijere", ispričala je Dido još 2019. godine. "Htjela sam biti doma kako bih mogla viđati oca svaki dan. Tom mi je bilo važnije od svega. Kada imate lupus, znate da ćete umrijeti, stoga smo imali vrijeme da budemo s njim, da mu kažemo što smo htjeli, ali smrt uvijek dođe kao šok."

Njezin voljeni otac preminuo je 2006. u dobi od 69 godina, samo tri dana uoči Božića i njezinog rođendana. Poslije njegovog odlaska, preselila se u Los Angeles kako bi na nekoliko tjedana uzela predah, no to se pretvorilo u dvije godine, a sve pjesme koje je dotad napisala, bile su o ocu.

"Bile su preosobne. Jednom sam ih izvela u Los Angelesu i bilo je preteško", priznala je Dido, koja je tijekom boravka u Gradu Anđela upoznala Rohana Gavina s kojim je zasnovala obitelj.

Od 2008. do 2019. objavila je još tri albuma, nakon čega je počela biti više autorica iz sjene, radeći s drugim umjetnicima.

"Imala sam lijepo vrijeme, bila sam s obitelji, viđala se s prijateljima, putovala po svijetu, ali glazba nikad nije prestala. Uvijek sam pjevala i pisala pjesme.Glazba je razlog zašto imam smisao na svijetu. Samo sam prestala ju izvoditi pred svima osim pred svojom obitelji", otkrila je pjevačica, dodavši kako se nakon rođenja sina borila s kreativnošću.

Dido je priznala i kako zbog ovog nešto povučenijeg života može putovati londonskim javnim prijevozom bez da ju se prepozna.

"Nemam problem živjeti običnim životom. Vrlo često netko mi zna doći i reći: "Izgledate pomalo kao ona pjevačica, kako se zove… ", i većinu vremena se ne sjete imena, pa se nasmijem i nastavim dalje", riječi su Dido, koja je početkom ove godine objavila reizdanje svog debi albuma "No Angel" povodom 20. godišnjice originalne objave, a u 54. godini diktira vlastite uvjete kako će objaviti svoje pjesme.

