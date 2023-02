Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox polako privodi kraju pripreme za svoje devetnaesto izdanje koje će tradicionalno otvoriti hrvatsku filmsku festivalsku sezonu u kinima Kaptol Boutiquea od 26. ožujka do 2. travnja.

Posljednja javno izgovorena rečenica na kraju svakog filmskog festivala uvijek je i ona prva koja se izgovara u osvit novog izdanja: Pripreme su započele još prošle godine, s posljednjim danom prošlog Festivala. Nijanse se mijenjaju, ali srž je uvijek ista: Festival se priprema cijelu godinu. Posljednjih se mjeseci povlače samo završni potezi. ZagrebDox nije iznimka; dapače, sjajno opisuje koliko je prethodna rečenica točna.



Prije manje je od godinu dana Europska filmska akademija ZagrebDox uvrstila u najuži krug elitnih svjetskih festivala čiji filmovi konkuriraju za godišnju nagradu ove krovne europske filmske institucije u kategoriji dokumentarnog filma. Trideset i sedam festivala sa svih strana svijeta, čiji je ZagrebDox ponosni član, uvelike definiraju dokumentarnu scenu i stoga ne treba čuditi kako je za jedno mjesto u programu ZagrebDoxa u 2023. godini konkuriralo čak petnaestak filmova. Brojne kvalitetne filmske prijave (njih gotovo 1500!) zadavale su slatke brige selekcijskom timu kojem je od prvoga dana na čelu osnivač i direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski.



''Kako je u proteklom razdoblju zbog pandemije dovršavanje dokumentaraca bilo nešto sporije, ove smo se godine suočili s pregrštom doista sjajnih doxova, tako da je selekcija bila duga i složena. O tome možda najbolje govori činjenica da smo odlučili vratiti izuzetno popularne programe 'Glazbeni globus' i 'Happy dox'. S druge strane, o sve većoj popularnosti dokumentaraca vjerojatno najbolje govori činjenica o 'prenapučenosti' programa Majstori s filmovima Herzoga, Ivorya, Schlöndorffa… Kao i uvijek, prikazujemo najnagrađivanije dokumentarce prošle sezone kao što je dobitnik Zlatnog lava iz Venecije, 'Sva ljepota i krvoproliće' Laure Poitras. Tu su, naravno, i najnoviji filmovi koji će u periodu do ZagrebDoxa tek doživjeti svoje svjetske premijere, poput 'Istočne fronte' Vitalyja Manskoga, koji se nestrpljivo očekuje na Berlinaleu. Na kraju, ali nikako ne i najmanje važno, ZagrebDox i ove godine nastavlja svoju posvećenost hrvatskom dokumentarcu s čak dvadesetak najnovijih filmova'', istaknuo je Nenad Puhovski.



Devetnaesto izdanje ZagrebDoxa bit će na rasporedu u pet dvorana Kaptol Boutique Cinema & Bara od 26. ožujka do 2. travnja. Osim više od stotinu odličnih filmova očekuju nas i brojni gosti, popratna događanja, razgovorni program ili, ukratko, festival dokumentarnog filma u svim svojim bojama, trajanjima, tematskim usmjerenjima i umjetničkim dosezima. Ovogodišnje će izdanje ZagrebDoxa u velikoj mjeri biti okrenuto publici koja je lani iznova pokazala kako voli dokumentarce na velikom platnu unatoč svim promjenama koje je donijelo doba streaming servisa.



Dokumentarna selekcija ZagrebDoxa za 2023. u ovim trenucima dobiva posljednje konture, no već je neko vrijeme spreman vizualni identitet koji i ove godine potpisuje Studio Šesnić&Turković. Ove su godine naši dizajnerski kreativci u smišljanju vizualnog identiteta posegnuli za samim temeljima festivala. Boja je prepoznatljiva, a ključan element istaknut i usidren u onome što se ni na jednom ZagrebDoxu ne može propustiti: Rubikova kocka najavne špice.



Devetnaesti ZagrebDox se smiješi, opterećen jedino željom da se prikažu najbolji svjetski dokumentarci!

