Priča o prevarenoj djevojci i misterioznom muškarcu zaludjela je i Hrvate, a evo kako oni izgledaju 24 godine kasnije!

Američka serija "Sunset Beach" prikazivala se od 6. siječnja 1997. do 31. prosinca 1999., a zaludjela je i gledatelje u Hrvatskoj.

Američka serija "Sunset Beach" bila je jedna od onih koje su obilježile 90-e godine, a dobro je poznata i u Hrvatskoj gdje se također prikazivala.

Gledatelji je najbolje pamte po ljubavnoj priči Meg i Bena u čijim su se ulogama našli Susan Ward i Clive Robertson. Bila je to priča o skromnoj djevojci iz Kansasa koja je bila prevarena na dan vjenčanja i izdana od strane zaručnika i vjenčane kume pa bježi u gradić Sunset Beach kako bi pronašla misterioznog muškarca s kojim se dopisivala.

Susan danas ima 47 godina, a u dobi od samo 13 godina primijetio ju je lokalni agent za manekenke i s majkom je otputoval u New York kako bi ostvarila karijeru u svijetu mode. Naime, mislila je da će joj manekenstvo donijeti dovoljno novca da plati željeni studij veterine, a onda je potpisala ugovor s prestižnom agencijom Ford Modeling Agency. Preko Forda je puno snimala, a to joj je dalo ideju da se okuša u glumačkoj karijeri.

To se pokazalo dobrom idejom pa je uskoro dobila ulogu u seriji "Sva moja djeca", a kasnije je glumila uz Keri Russell i Charismu Carpenter u sapunici "Malibu Shores" koju je producirao legendarni Aaron Spelling. Iako je serija imala samo osam epizoda, Susan je nako nje dobila uloge u filmovima poput "Otrovna Ivy: Novo zavođenje", a onda je ponovno radila sa Spellingom u "Sunset Beachu" Nakon toga se pojavila u trileru "The In Crowd" i "Would I Lie to You?".

Od 2005. godine je u sretnom braku s Davidom Robinsom s kojim ima sina Camerona.

Cliveu je danas 57 godina i najveću je slavu stekao upravo zahvaljujući "Sunset Beachu", a uz to je glumio u "Starhunteru" i "Darkstar: The Interactive Movie". No onda je odlučio svijet glume ostaviti iza sebe i danas se bavi dizajniranjem i građanjem kuća. Od 1999. do 2004. bio je u braku s glumicom Libby Purvis, a od 2007. godine je u braku s filmskom producenticom Caryn Antonini.

Osim Susan i Clivea kroz seriju je prošao velik broj glumaca, no neke od zapaženijih uloga ostvarili su Sarah Burton kao glavna zlica Annie Richards, Eddie Cibrian kao zavodnik Cole, Laura Harring kao policajka Paula Stevens, Henk Cheyne kao detektiv Ricardo Torres te Timothy Adams, Lesley-Anne Down, Sydney Penny i drugi.

Kako danas izgledaju i koliko su se promijenili neki članovi ove ekipe pogledajte u našoj galeriji.

