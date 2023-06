José James uskoro u Šibeniku: Manje od dva tjedna do jednog od najboljih koncerata ovog ljeta!

José James, talentirani američki glazbenik poznat po svom moćnom baritonu i zvijezda koja je pomakla granice jazza širom svijeta, nastupa na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila 9. srpnja! James ovih dana puni američke dvorane, a Šibenik je jedan od rijetkih europskih gradova u kojima će nastupati prije nego nastavi s nastupima u Americi i Japanu!

José James, jazz pjevač hip-hop generacije na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, koja ovog ljeta obilježava jubilarnu desetu koncertnu sezonu, predstavit će svoj najnoviji projekt On & On Jose James Sings Erykah Badu, ali i izvesti neke poznate stvari velikog Billa Withersa što će dodatno pridonijeti opuštenoj ljetnoj atmosferi na jednoj od najljepših pozornica u Hrvatskoj.

James je poznat po svom baritonu - predstavio ga je svijetu kroz niz zanimljivih projekata koji su zamaglili granice između tradicionalnog i suvremenog jazza, soula, funka, housea, rocka i mnogih drugih žanrova. Njegovi glazbeni uzori su John Coltrane, Marvin Gaye i Billie Holiday, a na albumima mu se itekako vidi utjecaj ikona soula i jazza poput Terryja Calliera i Gila Scotta-Herona.

Ovaj umjetnik iza sebe ima 11 albuma, redom nahvaljenih od kritike koji su mu priuštili prestižne nagrade - Edison i L'Académie du Jazz Grand Prix. Surađivao je s mnogim istaknutim glazbenicima kao što su Flying Lotus, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Ledisi, Aloe Blacc i Jason Moran, a nastupao u svjetski poznatim koncertnim prostorima poput the The Kennedy Center, Hollywood Bowl, Ancienne Belgique i Billboard Live Tokyo!

Prvi album, The Dreamer, izdao je 2008. godine, uslijedili su Blackmagic, For All We Know with Jef Neve, No Beginning No End i While You Were Sleeping. Ususret 100. obljetnici rođenja legendarne Billie Holiday, 2015. godine objavio je kolekciju pjesama Yesterday I Had The Blues: The Music of Billie Holiday posvećenu upravo toj glazbenoj legendi. Dvije godine poslije pojavljuje se u filmu Fifty Shades Darker, a onda mu izlaze albumi Love in a Time of Madness, Lean On Me i No Beginning No End 2 kojim utvrđuje status jazz pjevača hip-hop generacije.

Posljednjim albumom On & On iz ove godine, James je odao počast američkoj R&B, soul i hip hop pjevačici i skladateljici Erykah Badu. Interpretirajući njezinih sedam pjesama tijekom 43 minute albuma, José James ostaje vjeran originalima, ali i svom umjetničkom identitetu. Upravo taj album bit će u fokusu njegovog nastupa u Šibeniku, a na pozornici Tvrđave sv. Mihovila pridružit će mu se BIGYUKI na klavijaturama, Yves Fernandez na basu i Jharis Yokley na bubnjevima.

José James, spomenimo, jedan je od vrhunskih glazbenika koji će na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila nastupati ovog ljeta. U sklopu jubilarne koncertne sezone na Mihovilu će svirati još Bonobo, Emeli Sande, Benjamin Clementine, Sigur Ros, ali i vrhunski domaći izvođači poput Maksima Mrvice i Ansambla Lado i Parnog Valjka!