Matea ispala iz MasterChefa: Večeras slijedi veliko finale u kojem se za pobjedu bore Maja i Lora!

U posljednjoj epizodi MasterChefa show je napustila Matea Alduk pa će se u finalu za pobjedu boriti Maja Šabić i Lora Cepetić. Ne propustite veliki finalni dvoboj dviju najboljih natjecateljica koji je na rasporedu večeras na Novoj TV.

Maja, Matea i Lora su u polufinalu MasterChefa kuhale u Rovinju, u restoranu talijanskog chefa Emanuela Scarella.

"Mislim da sam se osramotila. Mislila sam da nemam tremu, da sam cool i da sam smirena, ali mislim da je podsvjesno bio neki ogromni pritisak i ogromna trema i to me pojelo na kraju i eto, nisam dogurala dalje", izjavila je Matea.

Djevojke su imale zadatak replicirati dva jela – špagete i jaja s tartufima i kremom.



"Imali smo naizgled jako jednostavna jela koja su bila jako kompleksna, svašta se tu dalo zeznuti, ja sam zeznula svašta tako da jednostavno… Ja sam znala odmah kad sam to servirala da su to najlošiji tanjuri i da su cure odradile puno bolji posao od mene i baš sam ljuta na sebe i razočarana jer znam da mogu bolje. Glupe greške, mislim da je presudilo to, umor i nakon svega se više nisam mogla toliko dobro fokusirati. Umorna sam, eto, jednostavno.

Imam osjećaj da sam razočarala sebe i žiri i chefa. To bih voljela promijeniti, a sve drugo je tako kako je i neka tako i stoji", zaključila je.

Matea je iz MasterChefa izašla zadovoljna jer je, kaže, mnogo naučila, a otkrila nam je i za koga će navijati u finalu.

"Voljela bih da Maja Šabić pobijedi. Ona bi htjela krenuti u neki svoj posao i nagrada bi joj puno značila i mislim da je zaslužila, kompletno je super. Odlična je osoba, kuharica je vrhunska, slastice predobre radi i baš bi voljela da ona zaokruži ovu cijelu priču s titulom", smatra Matea.



