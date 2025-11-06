Susret dva velikana! Zdravko Čolić ima novu pjesmu s Huljićevim potpisom

Regionalna scena bogatija je za jednu posebnu glazbenu priču.
Zdravko Čolić predstavio je svoju novu pjesmu ''Tamo'', u kojoj se po prvi puta u karijeri spajaju dva istinska velikana – Čolić kao interpretacijski majstor čije izvedbe već desetljećima oblikuju emotivnu mapu ovih prostora te Tonči Huljić kao autor glazbe, čije melodije već desetljećima stvaraju prepoznatljiv glazbeni pečat regije.3 vijesti o kojima se priča uspješna je Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi previše ili realno? Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera oštra reakcija Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Iako ih veže dugogodišnje prijateljstvo, suradnja se dogodila tek sada – i to s pjesmom koja na prvo slušanje odiše svježinom, ali i neizbježnim osjećajem nostalgije.
Tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, koja je još jednom uspjela poetski uhvatiti ono što je Čolićev zaštitni znak – emociju između čežnje i vedrine, između sjećanja i trajanja. Aranžman je djelo Hrvoja Domazeta i Tončija Huljića, koji su pjesmi dali suvremen, mediteranski puls i filmsku širinu, dok je mix radio Tomislav Mrduljaš.
Zdravko Čolić Foto: Press
U vremenu u kojem glazba često dolazi i prolazi, Čolić ponovno nudi ono što publika kod njega najviše voli – iskrenost, toplinu i osjećaj bliskosti. 'Tamo' je moderna balada, nježna i melodična, ali u sebi nosi onaj klasični Čolin ton – snažnu emociju koja osvaja bez prenaglašene teatralnosti.
Zdravko Čolić Foto: Press
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda nasljednik Eduarda da Silve? Zablistao je u dresu hrvatske reprezentacije!
Nova pjesma još je jedan dokaz da se istinska glazbena emocija ne može naučiti ni imitirati. Ona se, poput Čolića, jednostavno – živi. A Zdravko Čolić i Tonči Huljić, dva umjetnika različitih senzibiliteta, ali istog glazbenog jezika, pokazali su kako umjetnost ne poznaje granice ni vrijeme. 'Tamo' je pjesma koja zvuči kao da je oduvijek postojala, ali i kao da donosi zvuk koji će tek postati klasik.
Zdravko Čolić Foto: Press
Spot za ''Tamo'' sniman je u Splitu, a uz Čolićev šarm, pretvara svaku scenu u razglednicu emocija.
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Tko je srpska predstavnica na izboru za Miss? Njeno podrijetlo potaknulo je raspravu
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte video! Naša misica prvi put se predstavila na svjetskom izboru u Tajlandu
Pogledaji ovo Celebrity Pa je li ovo moguće?! Mladi Vinkovčanin najavio peti koncert u Beogradu!