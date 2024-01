Ubojiti koktel rocka i punka uskoro u Zagrebu: Vraćaju se britanske 80’s rock legende The Godfathers

Foto: The Godfathers/PR

The Godfathers Foto: The Godfathers/PR

Britanske 80’s rock legende The Godfathers vraćaju se u Hrvatsku.

U nedjelju 21.01.2024. nakon dužeg vremena u Hrvatsku se vraćaju britanske 80’s rock legende The Godfathers.

Nakon otkazanog koncerta koji se trebao održati početkom 2023. i na kojem su trebali promovirati svoj dugo iščekivani i vrlo hvaljeni novi album „Alpha Beta Gamma Delta“, ova turneja obilježava 35 godina od objavljivanja njihovog kultnog albuma „Birth, School, Work, Death“ koji ih je uzdigao na vrh svjetske rock scene i kojeg će odsvirati u cjelini.

Hitovi „Birth, School, Work, Death“, „Cause I Said So“, „If I Only Had Time“, „When I Coming Down“ odzvanjali su u svim rokerskim klubovima, a kod nas bili među omiljenim bendovima pa su tako održali koncert u zagrebačkom rasprodanom Domu Sportova o kojem se dan danas priča kao jednom od najbolji rock koncertata na ovim prostorima.

Kao gosti će nastupiti garage rock atrakcije Erotic Biljan & His Heretics i TV Eye.