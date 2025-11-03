Legenda alternativnog rocka i miljenici kritike: The Flaming Lips dolaze na INmusic!

Psihodelični i ekscentrični The Flaming Lips pridružuju se impresivnom lineupu 18. izdanja INmusica, vraćajući se na Jarun povodom velike proslave 20 godina festivala, nakon što su 2010. godine oduševili zagrebačku publiku svojim nezaboravnim nastupom.

Osnovani 1983. u Oklahoma Cityju, The Flaming Lips su tijekom više od četiri desetljeća izgradili status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog rocka. Dobitnici su 3 Grammyja, jedne nominacije za nagradu Tony i ponosni vlasnici RIAA zlatne ploče za album "Yoshimi Battles the Pink Robots", dok ih je magazin Q uvrstio među "50 bendova koje morate vidjeti prije nego umrete".

Njjihovi su koncerti raskošan i gotovo nadrealan spoj glazbe, performansa i vizualne umjetnosti, ispunjeni konfetima, balonima, svjetlosnim instalacijama i eksplozijom boja koja briše granicu između pozornice i publike.

The Flaming Lips su u svojoj karijeri surađivali s izuzetnim rasponom glazbenika – od Miley Cyrus i Chrisa Martina do Kacey Musgraves, Yoko Ono i The Chemical Brothers – a njihova glazba pojavila se u brojnim filmovima, TV emisijama i reklamama, uključujući i Super Bowl spot. Paralelno s glazbom, frontmen Wayne Coyne razvio je i upečatljenu likovnu estetiku benda, prepoznatljivu po omotima albuma i njegovoj putujućoj umjetničkoj instalaciji "The King’s Mouth", prikazanoj u brojnim američkim muzejima suvremene umjetnosti.

Njihov najnoviji album, "American Head" (2020.) povratak je melodičnijem, introspektivnijem izrazu. Hvaljen je kao njihovo najbolje izdanje u posljednjih desetak godina te je uvršten na brojne liste najboljih albuma godine diljem svijeta. I nakon 22 studijska albuma, 11 EP-eva, 11 kompilacija i niza eksperimentalnih izdanja, The Flaming Lips i dalje djeluju s istom radoznalošću i slobodom zbog kojih su i postali istinska američka glazbena institucija, odnosno bend koji je stvorio vlastiti žanr.

The Flaming Lips se pridružuju već impresivnom lineupu 18. izdanja INmusic festivala, kojeg predvode Gorillaz, Jack White i IDLES, a čijim će se nastupima obilježiti jubilarnih 20 godina INmusica. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu.

