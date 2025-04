SHIP Festival objavio prvih 15 izvođača, a u Šibenik stiže i legendarni Kevin Cole!

Treće izdanje SHIP Festivala u Šibeniku, koje se održava od 11. do 14. rujna, najavilo je prvih 15 izvođača i dolazak legende radijskog etera Kevina Colea s KEXP-a.

Organizatori su za treće izdanje SHIP Festivala najavili prvih 15 izvođača koji će nastupiti na naljepšim pozornicama na našoj obali, a u Hrvatsku će po prvi put doći legendarni radio voditelj i DJ radijske stanice KEXP iz Seattlea (SAD).

Iza Colea je pedesetogodišnja karijera tijekom koje je otkrio i publici prezentirao stotine izvođača alternativne glazbe. Na KEXP radiju je posljednjih 25 godina u svakoj svojoj emisiji predstavljao nove albume, singlove i nova imena, a publici je već odavno posao mjerilo kvalitete nove glazbe. Pod Kevinovim vodstvom, KEXP se razvio iz radijske postaje sa sjedištem u Seattleu u globalno cijenjenu neprofitnu umjetničku organizaciju posvećenu obogaćivanju života promoviranjem glazbe i otkrivanja novih zvukova. Prije rada na KEXP-u, Kevin je proveo šest godina u Amazonu kao dio tima odgovornog za strategiju pri pokretanju i daljnjem razvoju Amazonove glazbene trgovine. Prije toga, pomogao je u stvaranju iznimno inovativne radijske postaje Revolution Radio (REV105) u Minneapolisu, koja se smatra posljednjom velikom komercijalnom alternativnom radijskom postajom u Americi.

Na ovogodišnjem SHIP festivalu koji će se održati od 11. do 14. rujna na šest lokacija u prekrasnom Šibeniku, među ostalim nastupit će i sljedeći glazbenici: Andrea Ljekaj (HR), Balkan Zoo & Nina Ćorić (HR), Chachy (UK), DJECA! (HR), Inspector Spacetime (IS), Ivan Grobenski (HR), Jasmine not Jafar (FR), Koikoi (RS), makrohang (HU), Nemeček (HR), ŠČAK (HR), Smag På Dig Selv (DK), TANNU TUWA (HR), Ugly (UK) i Zevin (SI). Osim njih u narednim mjesecima organizatori će najaviti još brojna imena koja su odabrana od čak 1342 prijave iz 57 zemalja sa šest kontinenata, što je 30% više od prijava prošle godine.

"Prva objava onima koji prate scenu otkriva brojna glazbena imena koja će uskoro postati velika, ali i glazbeni raspon izvođača koji stvaraju sjajnu glazbu od elektronike, world musica, rapa, rocka, popa, etna do jazza. Jako se veselimo što će i hrvatska publika imati priliku vidjeti i čuti inovativnu, inteligentnu, ponekad plesnu i zanimljivu glazbu iz cijelog svijeta. O legendarnom Kevinu Coleu ne trebamo trošiti previše riječi jer ne znamo nijednog zaljubljenika u glazbu koji nije pogledao KEXP sessione", rekli su organizatori.

Fantastične četiri lokacije s šest pozornica Tvrđave Sv. Mihovila, Kuće umjetnosti Arsen, Azimuta i Tunela i treću će godinu SHIP festivala biti kulisa jedinstvene glazbe. Odabranim izvođačima pružit će se jedinstvena prilika za nastup na međunarodnom festivalu, uz mogućnost sklapanja vrijednih kontakata koji im mogu pomoći u daljnjoj karijeri. Fokus SHIP Festivala ponovno je na umrežavanju, edukaciji i razmjeni iskustava. Osim bogatog koncertnog programa, publiku očekuje i raznolik konferencijski dio festivala, kao i proteklih godina .

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Šibenik, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.

