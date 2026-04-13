Baruni imaju novu pjesmu koju nećete tako lako izbaciti iz glave!

Baruni donose novi glazbeni adrenalin – predstavljaju singl ''Mislio sam da sam najgori'', koji već na prvo slušanje osvaja ritmom i prepoznatljivim zvukom koji publiku tjera na ples.

Dečki iz benda s velikim uzbuđenjem dočekuju reakcije publike, a evo što su poručili.

''Nova je došla, zima prošla, stigli su topliji dani i vrijeme je da se dobro rasplešete i zapjevate uz našu novu pjesmu ‘Mislio sam da sam najgori’. Mi smo nestrpljivi očekujući vaše reakcije. U suradnji s našim autorom Miroslavom Rusom donosimo vam nešto dinamično i brzo i vjerujemo da će vam se svidjeti. Uživajte, pjevajte, plešite i dijelite svojim prijateljima. Nek se dobra pjesma daleko čuje.''

''Mislio sam da sam najgori'' donosi sve što publika voli kod Baruna – iskrenu emociju, pamtljiv refren i ritam koji ne dopušta da ostanete mirni, a za to je zaslužan jedan od najpoznatijih autora u regiji Miroslav Rus, te Mihael Blum koji je dao svoj doprinos za aranžman.

Vizualnu priču pjesme donosi videospot u režiji Ane Caković iz Moire Production, koji je već na prvu privukao odlične reakcije. Sudeći po prvim dojmovima, čini se da su Baruni novim singlom ponovno pogodili u srž, a ''Mislio sam da sam najgori'' ima dobre predispozicije postati nezaobilazna pjesma nadolazećih zabava, koncerata, ali i radijskih etera.

Pjesmu možete slušati na svim digitalnim servisima, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon.