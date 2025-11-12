Tifa se vratio novom, emotivnom pjesmom, pridružila mu se zvjezdana ekipa!

Mladen Vojičić Tifa ušao je u novu diskografsku etapu objavom pjesme "Anđeo u paklu", na kojoj je, među ostalima, surađivao s Vlatkom Stefanovskim i Miroslavom Rusom.

Jedan od najprepoznatljivijih vokala regionalne rock scene, Mladen Vojičić Tifa, donosi novu pjesmu snažnog naslova – “Anđeo u paklu”, još jedno posebno poglavlje u njegovoj bogatoj glazbenoj karijeri, ali i početak suradnje s renomiranom diskografskom kućom Hit Records.

Autor glazbe i teksta je Miroslav Rus, jedan od najpoznatijih autora u regiji, dok aranžman, zajedno s njime, potpisuje tim sastavljen od Mihaela Bluma, Vlatka Stefanovskog, Fedora Boića, Dade Marinkovića, Alena Svetopetrića, glazbenika koji su svojim potpisima dali pjesmi jedinstvenu energiju i karakter.

Posebnu dimenziju unio je legendarni gitarist svjetskog ugleda – Vlatko Stefanovski, koji je svojom prepoznatljivom virtuoznošću i emotivnom interpretacijom na gitari “Anđelu u paklu” dao dodatnu snagu.

Tifa i Rus spojili su iskustvo, emociju i glazbenu iskrenost u pjesmi koja progovara o borbi, oprostu i ljudskoj snazi. “Anđeo u paklu” nosi emociju i jednostavnost koja dira odmah i iako govori o paklu života, u sebi nosi toplinu i svjetlo.

“Ovaj posao je jedino što znam da radim i vjerujem da ste primijetili da sam malo drugačiji od drugih – i zbog stila života i zbog moje apsolutne predanosti muzici. Za mene je bilo pravo osvježenje, ali i normalan slijed događanja, susret sa Miroslavom Rusom s kojim sam kliknuo na prvu u svemu, pa i u mnogim svjetonazorima.” – otkriva Tifa.

“Odmah mi je zapeo za oko tekst pjesme ‘Anđeo u paklu’, jer je životna, jednostavna i univerzalna, i samim time u sebi krije ljepotu. Sviračka ekipa koju smo Rus i ja složili vrijedna je poštovanja – od Vlatka Stefanovskog, koga sam uvažavao još kao klinac, pa preko Fedora Boića, Dade Marinkovića, Alena Svetopetrića, do najmlađeg člana tima Mihaela Bluma. Ekipa je dala sve od sebe, kroz jednu rijetko viđenu spontanost, i hvala im od srca!”

“Anđeo u paklu” donosi spoj iskrene emocije, vrhunskog glazbenog umijeća i prepoznatljivog Tifinog vokala koji ima snagu prenijeti svaku napisanu emociju.

"Izuzetno mi je drago što mi se oko moje pjesme "Anđeo u paklu" sve poklopilo do te mjere da istu pjeva Mladen Vojičić Tifa, da gitare svira Vlatko Stefanovski, klavijature Fedor Boić, bas Alen Svetopetrić, bubnjeve Dado Marinković i da sam u suradnji sa mojim mladim suradnikom, producentom Mihaelom Blumom, nagazio tu meni dragu pjesmu do maksimuma", izjavio je Rus." Imati takvu ekipu na svoj ponos je vrlo zahtjevna stvar za svakog autora iz jednostavnog razloga što je potrebno i donijeti pjesmu na nivo njihove izvedbe, što sam nadam se uspio."

Samo snimanje proteklo je u jednom prijateljskom ozračju, protkano Tifinim šalama i zaključno sa Vlatkovom virtuoznošću.

"Ovo je tek prva pjesma u nizu s obzirom da smo se zaigrali i stigli već do sedme pjesme, međutim odlučili smo da idemo korak po korak, tj., singl po singl. Vjerujem da će publika prepoznati ovo što smo uradili i dati nam nova krila da ustrajemo do prvog zajedničkog LP-a", zaključio je Rus.