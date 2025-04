Emotivna balada Marka Vukesa osvojila publiku na regionalnom festivalu, a sada je spremna zaploviti i eterom!

Marko Vukes emotivnom baladom "Hrabrost", nastalom u suradnji s Hit Recordsom i osnaženom videospotom koji potpisuje njegova supruga Nevena, donosi snažnu poruku o unutarnjoj snazi čovjeka u današnjem vremenu.

''Danas hrabrost to je!'', riječi su najnovije pjesme "Hrabrost" pjevača Marka Vukesa koje su ostavile snažan dojam i poruku na regionalnom festivalu "Beogradsko proljeće" i od sada službeno plove eterom.

Ovom pjesmom Marko je započeo i jednu novu suradnju, sa diskografskom kućom Hit Records.

Nakon zapaženog nastupa na spomenutom festivalu, pjevač iznimnog vokala Marko Vukes publici predstavlja emotivnu baladu koja pruža odgovor na pitanje; gdje danas leži istinska hrabrost u čovjeku?

"Na pjesmi 'Hrabrost' radio sam s velikom pažnjom od prvog dana kada sam dobio tekst ispred sebe. Pjesma nosi snažnu poruku o vremenu u kojem trenutno živimo i bilo mi je iznimno stalo da kroz glazbu ispratim već zadani osjećaj i poruku koju tekst nosi. Otpjevao sam je u studiju iz prve. Znao sam kome su te riječi napisane i to me vodilo od početka do kraja. Takve stvari, kada se dogode pjevaču, prava su rijetkost. I budeš samo zahvalan Bogu", ovim putem poručio je Marko Vukes.

U vremenu otuđenosti, nesigurnosti i ubrzane svakodnevice, "Hrabrost" progovara o najdubljim emocijama i tihim unutarnjim borbama današnjeg čovjeka, donoseći snažnu poruku koju prepuštamo publici da sama osjeti i doživi.

Videospot koji prati pjesmu dodatno pojačava njezinu emocionalnu poruku. Režiju potpisuje Markova supruga, akademska glumica i redateljica Nevena Vukes, koja se u spotu i pojavljuje, zajedno s njihovim trogodišnjim sinom Teodorom.

Kroz autentične i snažne prizore, spot pruža vizualni odgovor na ono što pjesma postavlja kao ključno pitanje - gdje danas pronalazimo snagu.

Glazbu potpisuje Marko, tekst Nevena Vukes, a aranžman Luka Kovačić. Ovaj tim donosi skladbu koja nije samo pjesma, već iskrena poruka nade, ljubavi i bliskosti.

