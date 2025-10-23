Još jedan ogroman upjeh za grupu koja s Thompsonom ima veliki hit!

Pokazali zašto su trenutno jedan od najpopularnijih bendova.

Hrvatske Ruže, bend koji je u kratkom roku osvojio srca publike snažnim domoljubnim i emotivnim pjesmama poput "Ako ne znaš šta je bilo", "Sokolovi", "Ćaća", "Gdje god da me nose Bog i sudbina", a ovoga puta je priznanje vrhunskog rada i truda stiglo u obliku prestižne nagrade Cesarica za Hit mjeseca rujna za pjesmu "Na kamenu rođen". Ona je još jedno glazbeno djelo legendarnog Nene Ninčevića, autora čije pjesme obilježavaju generacije i koji je vođa sve popularnijeg benda.

Hrvatske ruže Foto: PR

Emotivno nabijena pjesma “Na kamenu rođen” u izvedbi Hrvatskih Ruža i Josipa Ivančića osvojila je publiku već na prvo slušanje, ušla je u trending odmah nakon objave spota, a sada broji milijunske preglede. Prepuna emocije i domoljubnog naboja, pjesma donosi moćan spoj vokala i teksta koji evocira ljubav prema zavičaju i korijenima.

Pjesma nosi iskrenu priču o odrastanju i životu, a autor Neno Ninčević, Cesarica Legend, napisao ju je prije deset godina u trenutku životne opasnosti, želeći ostaviti svojoj djeci priču o kraju, precima, kamenu i korijenima. U prvoj verziji otpjevao ju je Josip Ivančić, a pjesma je s vremenom stekla kultni status i milijunske preglede. Sada, u novom aranžmanu Tihe Orlića, pjesma je doživjela novo rođenje – snažna i aktualna, u izvedbi Hrvatskih Ruža i Ivančića postala je most između generacija, iskustva i emocija.

Videospot sniman u rodnim krajevima članova benda dodatno pojačava osjećaj pripadnosti. Moćni kadrovi prirode, sela i domaćeg krajolika dočaravaju djetinjstvo, baštinu i domovinu. Upravo zbog toga spot i pjesma bude posebnu emociju, što potvrđuju i brojni komentari publike: “Ovo je primjer kako treba izgledati Hrvatska kada je brat uz brata”, “Pogodi u srce, hvala dečki!”, “Dižu se Ruže, bravo, trebamo vas.”

“Na kamenu rođen” još je jednom pokazala da domoljubna glazba u Hrvatskoj ima dušu, a Hrvatske Ruže zajedno s Josipom Ivančićem dokazali su da iskrena emocija i pjesma iz srca uvijek nađu put do publike.

Hrvatske ruže - 2 Foto: PR

Uz prepoznatljivi Ninčevićev rukopis, za koji je već ranije ove godine nagrađen "Cesarica Legend" titulom, i vokalnu emociju cijelog benda, nema sumnje da će Ruže imati puno angažmana u nastavku godine.

