Glazbena diva koja je oduševila Eltona Johna i Georgea Clooneyja na 16. Zagreb Jazz Festivalu!

Iz elitnog društva najvećih pjevačica svojeg naraštaja na 16. Zagreb jazz festival stiže Ledisi.

Koncertom Freda Herscha, jednog od najboljih i nagrađivanih pijanista današnjice, 7. 10. u Muzičkoj akademiji u 19 sati, počinje jesenski dio 16. Zagreb Jazz Festivala i gotovo je rasprodan!

Jedinstvena prilika za čuti jedan od najprepoznatljivijih glasova 21. stoljeća u pratnji vrhunskih glazbenika, bit će 25. listopada u Kinu SC!

Američka R&B i jazz pjevačica Ledisi dolazi netom nakon objavljivanja novog albuma „For Dinah“, posvećenog jednoj od najboljih pjevačica u povijesti jazza, Dinah Washington.

Ove je godine objavila i album “The Crown”.

Nije skrivala emocije kada je na Instagramu podijelila audio u kojem se čuje izjava Sir Eltona Johna u kojoj oduševljeno hvali Ledisine izvedbe Dinah Washington.

"Ledisin jedinstven mezzosopran u rasponu od 4 oktave nikog ne ostavlja ravnodušnim bez obzira na žanr glazbe koji sluša. Uz nekoliko američkih gradova, ove će ju godine na europskom dijelu turneje ugostiti među ostalima London, Madrid, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Haag, Malmö i naravno – Zagreb“, kaže osnivač Zagreb Jazz Festivala Dražen Kokanović.

Ledisi dolazi iz elitnog društva najvećih pjevačica svojeg naraštaja. Pjevačica, autorica tekstova i glazbe, glumica, glazbena producentica, filmska producentica, izdavačica, pedagoginja i direktorica diskografske kuće koja više od 20 godina osvaja publiku diljem svijeta.

Među osvojenim nagradama Ledisi ima i 1 Grammy ( i 14 nominacija).

Odrastajući, Ledisi je bila pod snažnim utjecajem mnogih ikona soul glazbe, a posebno Dr. Nine Simone.

Ledisi je 2021. godine objavila svoj projekt iz snova za svoju izdavačku kuću pod nazivom „Ledisi Sings Nina“ s Metropole orkestrom pod ravnanjem Julesa Buckleyja i New Orleans Jazz Orchestra pod ravnanjem Adonisa Rosea.

Strastvena je u zagovaranju umjetnosti, lobiranju za mlade glazbenike i zaštiti prava kreativaca. Svestrana, klasično obrazovana pjevačica, u svoje skladbe uključuje razne stilove poput suvremenog R&B-a, jazza, funka, popa i soula.

Nastupala je uz poznate glazbenike koji dolaze iz raznih glazbenih miljea: Davea Matthewsa, Garyja Clarka Jr., Vincea Gilla, Keb Moa i Maxwella, ali i s jazz velikanima Herbijem Hancockom, Robertom Glasperom i Patti Austin.

Ledisi Foto: Ledisi/Press

Na pjesmi “Ain’t Gonna Miss U When U’re Gone”, ugostio ju je i Prince.

Uspješna je i u svijetu filma i televizije.

Svoj prvi dugometražni film je dobila pjevajući u filmu „Leatherheads“ u režiji Georgea Clooneyja.

2015. utjelovila je veliku Mahaliju Jackson u filmu nominiranom za Oscara, „Selma“.

U svojoj prvoj velikoj televizijskoj ulozi, Ledisi je glumila Patti LaBelle u BET-ovoj hit seriji „American Soul“, nakon čega je uslijedila izvanredna izvedba u FX-ovoj hit seriji "POSE".

Možemo je vidjeti u filmu „Twice Bitten“ s kolegicom Lisom Raye na BET Plusu. 2022. je dobila glavnu ulogu, utjelovljujući veliku Mahaliju Jackson u filmu „Remember Me“, biografskom filmu o životu pokojne pjevačice. Iste godine Ledisi je bila izvršna producentica, scenaristica i zvijezda serije „All Saints Christmas“ koja se prikazuje na Hallmark Chanelu. 2023. je utjelovila Gladys Knight u biografskom filmu „Spinning Gold“, filmu o šefu Casablanca Recordsa, Neilu Bogartu.

Ove je godine nastupila i na Super Bowlu!

Šarolik repertoar festivala!

Festival je i ove godine žanrovski šarolik.

"Kada biram izvođače, prije svega gledam jesu li na turneji u Europi. Dovoditi ih iz SAD-a direktno u Zagreb financijski je neizvedivo, a iovako je cijela organizacija iznimno skupa. Uvijek nastojim dovesti najbolje glazbenike/ce na svijetu i to one koji te godine imaju novi album ili album iz prošle godine.

Tako da hrvatska publika ima kontakt s recentnim glazbenim zbivanjima“, pojašnjava Dražen Kokanović i rado se prisjeća glazbenika koji se u Hrvatsku uvijek rado vraćaju:

"Freda Herscha smo već jednom doveli u Hrvatsku, na festival Backstage Live Pula festival. Premda je bila sredina srpnja, dvorana INK-a bila je krcata, a koncert pozdravljen ovacijama.

Novi album "The Surrounding Green“ je izvrstan tako da nikako nismo htjeli propustiti priliku čuti ga uživo.

Kurt Elling je već 15 godina proglašavan najboljim jazz pjevačem na svijetu. Ove godine dolazi u Hrvatsku peti put i “stari” je prijatelj Zagreb jazz festivala", prisjeća se organizator.

21. 10. u Kinu SC nastupa američki blues i roots pjevač, tekstopisac i gitarist Eric Bibb, Staffan Astner (električna i akustična gitara, vokal) i Desmond Foster na električnom basu.

16. 11. je rezerviran za dinamičnu izvedbu Kurta Ellinga & Yellowjackets Celebrate Weather Report!

16. 12. u Tvornici kulture nastupa vrhunski trubač (ima čak 11 Grammyja!), aranžer i autor Philip Lassiter u pratnji banda s čak 12 fantastičnih glazbenika!

