Elvis Sršen i Saša Antić donose duet koji spaja funk, blues i splitski rap

Spot krase vizure Trogira i Kaštela, domaća hrana, čaša vina i cameo legenda Ričard

Iz kreativne radionice funk glazbenika Elvisa Sršena dolazi novi jesenski singl ''Izili Miši''. Pjesma interpretira atmosferu života života na otoku izvan turističkog sjaja, pri čemu su mirisi pancete, pomidora, kapule i vina osim dijela osjetnog dekora i dio svakodnevice koja oblikuje stihove i ritam.

Elvis Sršen i Saša Antić iz TBF-a udružili su snage kako bi otočku svakodnevicu pretočili u glazbeni okvir kojega obilježava blues.

Ideja je nastala spontano, usred pauze između dvije svirke, dok su Elvis i njegov suradnik Dado Rakić čekajući trajekt u šali bacali rime. Neke od tih rima Elvis je zapisao, a kasnije kopajući po starim bilješkama naišao na te fragmente - mješavinu ironije i topline, nešto drugačije od njegove dotadašnje prakse.

Sa Sašom Antićem pjesma je dobila dodatni sloj jer upravo Saša svojim rap rimama i vokalnim nijansama balansira između splitskog betona i otočkog kamena. Ovaj spoj blues osjećaja i urbane poezije revitalizira priču o životu na otoku, ali iz ne iz idealističke perspektive nego kroz humor, smijeh i melankoliju koja se javlja kad vrijeme zahladi, a dani postanu kraći.

Spot je sniman u Trogiru i Kaštelima, mjestima koja kroz kamen, more i uske ulice dočaravaju otočki ambijent. Vizualna priča putuje od pustih riva u zalasku sunca do kamenih uličica ispunjenih tišinom poslije sezone. Prate ih lokalni motivi dokolice: atmosfera s vinskom čašom i domaćom hranom. Svatko uključen u proces osjećao se dijelom jedne priče koja nije forsirana, nego uprošćena, ali snažno stvarna.

Elvis Sršen, Saša Antić Foto: PR

Kraj pjesme donosi nježnu zezanciju i glasnu poruku legendarnog Ričarda, koji odražava bliskost i nostalgiju prema onome što je glazba nekada značila - priču, zajedništvo, život.

