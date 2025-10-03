Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Baretove pjesme o kojoj će se dugo pričati!

Kad dječak zakorači na pozornicu, očekujemo dječju pjesmu i nježan glas. No Roko Kolarić iz showa Supertalent odmah je razbio ta očekivanja – iz njegovog malenog tijela izašao je glas snažniji od mnogih odraslih izvođača. Njegova rokerska izvedba potpuno je očarala i publiku i žiri.

Na scenu Supertalenta zakoračio je Roko Kolarić, dječak koji na prvi pogled djeluje mirno, ali čim zapjeva – pretvara se u pravog rokera.

Odrasta u okruženju koje mu pruža sve što treba, a svoje slobodno vrijeme provodi aktivno: igra tenis, nogomet, badminton, penje se po drveću i gradi kućice.

''Zanimaju me svemir, oceani, izvanzemaljci... Prije sam se bojao onih nestvarnih bića, a sad se ničega ne bojim. Najveća podrška mi je moja familija – mama, tata, baka i djed. Bake uvijek podržavaju'', rekao je Roko prije nastupa, priznavši da i sam još ne vjeruje da se sve ovo događa.

Roko je odabrao moćnu rock pjesmu ''Teške boje'' i izveo je toliko sigurno da žiri nije mogao vjerovati što čuje.

''Ti si toliko sladak, simpatičan i šarmantan, a onda si odabrao mega rokersku pjesmu i potpuno me razoružao. Nisam očekivala ovako moćnu izvedbu iz ovako krhkog tijela. Ti si, Roko, spreman i za veće pozornice'', oduševljeno je rekla Maja.

Slično je mislio i Bilman koji je analizirao njegov nastup:

''Jako mi se sviđa što si uspio svoje tijelo podijeliti na tri dijela – nogom si udarao ritam, rukama pratio, a treći dio bio je tvoj glas koji je teško spojiti s tvojom pojavom. Zvuk je stravično moćan, kao što si i ti, ali na tihi način''.

Martina mu je poručila kako je njegova muzikalnost neupitna, ali da će njegov najveći adut biti osobnost i šarm.

''Tvoj glas i proživljenost su jasni, ali ono što će te odvesti daleko je činjenica da se ne sramiš pokazati sreću''.

Na kraju, i Fabijan je pohvalio njegovu interpretaciju:

''Izabrao si jednu od težih pjesama, a ti si ju iznio kao da si već tri života proživio. Veselim se tvom sljedećem nastupu''.

Roko Kolarić ne samo da je prošao dalje, nego je svojim nastupom osvojio srca publike i pokazao da godina nema veze kada je riječ o talentu i scenskoj snazi.

Mali dječak s velikim glasom već je sada favorit za veće pozornice koje ga zasigurno čekaju u budućnosti.