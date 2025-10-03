Pretraži
Mali frajer velikog glasa

Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Baretove pjesme o kojoj će se dugo pričati!

Piše I.G., Danas @ 20:39 Celebrity komentari
Roko Kolarić, Supertalent Roko Kolarić, Supertalent Foto: Nova TV

Kad dječak zakorači na pozornicu, očekujemo dječju pjesmu i nježan glas. No Roko Kolarić iz showa Supertalent odmah je razbio ta očekivanja – iz njegovog malenog tijela izašao je glas snažniji od mnogih odraslih izvođača. Njegova rokerska izvedba potpuno je očarala i publiku i žiri.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ljubavna priča Ingrid iz showa Supertalent i Stipe iz Metkovića
ljubav na prvi pogled
Zanimljiva ljubavna priča Kolumbijke iz Supertalenta i našeg Stipe iz Metkovića!
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Baretove pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Papi Bucket, Huang Zih Lung, u drugoj emisiji showa Supertalent
''Nisam agresivna, ali...''
Zašto je Maji malo falilo da Bilmana pogodi s kokoškom?
Maja Šuput u drugoj epizodi showa ''Supertalent''
idemo udarno!
Zebra kostim Maje Šuput sve je iznenadio: ''Kad se spustila u studio...''
Kate Middleton hodala na štiklama po stepenicama unatrag
U stilu!
Elegancija bez greške! Kate Middleton pokazala vještine u štiklama koje bi posramile i supermodele
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Hana Huljić Grašo u rijetkom izlasku zablistala s Anamariju Asanović
prekrasne dame
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
Mila Elegović se oprostila od Ivana Balića Cobre
"Otišao je..."
Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i 46 godina mlađe supruge Arlene Silver
ne kriju svoju sreću
On ima 99, a ona 54 godine: Priča o braku koji prkosi svim predrasudama
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Sloveniji lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara?
lavina u sloveniji
FOTO Objavljeno od kuda su hrvatski planinari koje je zatrpala lavina: "Spuštali su se s Triglava, a onda se njih troje odlučilo popeti na Tosc"
Stigla je najavljena promjena vremena
Žestoki listopad
Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave
Automobilom se zabio u radni stroj, na mjestu je poginuo
Očevid u tijeku
Automobil se zabio u radni stroj, vozač na mjestu poginuo
show
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Hana Huljić Grašo u rijetkom izlasku zablistala s Anamariju Asanović
prekrasne dame
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
zdravlje
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Ovo svaka žena treba znati: Koliko vremena muškarcu stvarno treba za “drugi krug”?
Muškarcima treba duže nego ženama
Ovo svaka žena treba znati: Koliko vremena muškarcu stvarno treba za “drugi krug”?
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
zabava
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Čovječe...
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Što je to?
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Zdravlje na prvom mjestu
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
tech
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Nevjerojatno otkriće
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Najbolji napadač svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
ogroman hit
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
Atalanta i Como odigrali 1:1 u 6. kolu Serie A: Martin Baturina zaigrao od prve minute
Nisu zadovoljni
Martin Baturina konačno startao, navijači su bijesni: "Fabregas je ili arogantan ili glup"
tv
Skrivena sudbina: Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
SKRIVENA SUDBINA
Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
Skrivena sudbina: Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Kumovi: Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Bajkovita Baranja: Autentičan doživljaj nekog zabroravljenog - i toliko boljeg - života
Bolji život
Omiljeno seosko gospodarstvo u bajkovitoj Baranji: Mjesto na kojem ćete provesti nezaboravan vikend
Okrugle kućice kojima se turisti čude: Znate li zašto su kažuni ponos Istre?
Kuće bez arhitekta
Okrugle kućice kojima se turisti čude: Znate li zašto su kažuni ponos Istre?
novac
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
Hoće li ga poslušati?
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
lifestyle
Ana Gruica Uglešić na premijeri Lutikine kuće u Zarinom kariranom odijelu 2025.
Model za 60 eura
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenski hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Ana Gruica Uglešić na premijeri Lutikine kuće u Zarinom kariranom odijelu 2025.
Model za 60 eura
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenski hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene