Internet gori poslije nastupa lelekica u finalu Eurosonga: ''Tri minute savršenstva, za mene ste pobjednice!''

Hrvatska grupa Lelek nastupila je u velikom finalu Eurosonga i odmah nakon izvedbe izazvala brojne reakcije gledatelja diljem Europe.
Nastup hrvatske grupe Lelek u velikom finalu Eurosonga izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a gledatelji iz cijele Europe nisu skrivali oduševljenje energijom, scenskim nastupom i emotivnom izvedbom.
Twitter, TikTok i Instagram ubrzo su se užarili komentarima, a mnogi su istaknuli kako je Hrvatska ove godine poslala jedan od najupečatljivijih nastupa večeri.
LELEK - 2 Foto: Profimedia
LELEK - 3 Foto: Profimedia
LELEK - 1 Foto: Profimedia
Posebnu pažnju gledatelja privukla je snažna vokalna izvedba, ali i vizualni identitet nastupa koji su mnogi opisali kao mračan, moderan i eurovizijski drugačiji. Brojni fanovi Eurosonga pohvalili su autentičnost grupe Lelek te činjenicu da su ostali vjerni vlastitom stilu.
Grupa Lelek Foto: Profimedia
LELEK - 1 Foto: Afp
LELEK - 2 Foto: Afp
Svoj sud dali su i pratitelji društvenih mreža na Facebook profilu Dnevnik.hr-a koji su očarani našim predstavnicama.
"Ma to je umjetnost", "Savršene!!!!", "Bravoooo", "Odlične, bravo", "Bravo djevojke, odlične ste bile!", "Pobjednice od samog početka. Nakon dugo, dugo godina gledala...jer ovdje nije bitno osvojeno mjesto, nego poruka koju je sada čuo cijeli svijet. Djevojke hvala vam", "Cure su bile izvrsne, 3 minute savršenstva...svaka čast...", "Bravo, cure! Za mene ste pobjednice!", napisali su pratitelji na Facebook profilu Dnevnik.hr-a.
Ništa drugačije nije ni na platformi X, a stranci se slažu - djevojke su bile odlične.
Vote Croatia #Eurovision2026 #DefendEurope https://t.co/91Slgco7oy pic.twitter.com/b1BOCYytbK— KH 🇫🇷 (@k8shc) May 16, 2026
Yes Lelek, this should be top 10! #eurovision— Ryan🇳🇱🏳️🌈 (@Ryan27450801) May 16, 2026
I devojke iz Lelek-a su zvucale odlicno veceras!!! Svaka cast! #ESC #Eurovision2026— 𝙂𝙚𝙚𝙠𝙮 (@GeekHotness) May 16, 2026
Lelek - Balkan cinematic universe. 🔥#Eurovisión2026 #Eurovisión— horizont_misli (@HorizontMisli) May 16, 2026
Lelek savršene— сивч (@nemadiggity) May 16, 2026
lelek that was INSANE— ✨jason✨🇷🇴🇱🇻🇲🇩🇭🇷🇺🇦 (@helezastan) May 16, 2026
LELEK WAS PEAK HOLY EVERYTHING WAS HIT flawlessly #eurovision— Fall (@iiyosomu) May 16, 2026
Croatia’s LELEK collab with The Hu coming soon— Louis Kerry (@LouisK68) May 16, 2026
Absolute cinema and pure art! Lelek "Andromeda" 5 girls with magnificent vocal control. Mournful, emotional, and powerful. Croatia ate!#Lelek #Andromeda #Croatia #Eurovision #ESC2026— Ilham Bullayev (@MAHLeeGO) May 16, 2026
BRAVO LELEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAGREB 2027 !!!!!!! #Eurovision— Elise (@elise_caley) May 16, 2026
LELEK ATE OMGG— Nick | 🇦🇺🇭🇷🇩🇰🇧🇬 (@k4ttitude) May 16, 2026
I’ve never voted at Eurovision before, but this masterpiece made me do it. It deserves so much more attention. 👏🏼🇭🇷 #Croatia #Lelek pic.twitter.com/KyCxksf4gm— A (@tolgaelias) May 16, 2026
De meest folkloristische song komt uit Kroatië. De inspiratie van de vrouwelijke etno popgroep Lelek komt van vrouwen die zichzelf tatoeëerden om aan de slavernij te ontsnappen en met die tatoeages hun identiteit voor altijd vastlegden. #eurovision— Aran Bade (@AranBade) May 16, 2026
LELEK are just groundbreaking! They gave me chills again! 🇭🇷 #Eurovision2026— Jack Walker 🇦🇺🌙🪙 (@JackTheFact29) May 16, 2026
Mi mente ya no sale de Andromeda y de la actuación de Lelek 😍😍😍😍 pic.twitter.com/uhBtqMhHNQ— Mafiosa Series (@mafiosaseries) May 16, 2026
ma sjajne su! poderale su Eurosong, sve do sada je bilo nula naspram njih!— Iva Weichinger, M.D., Ph.D. (@Ivy_MD_Croatia) May 16, 2026
GO LELEK!
GO CROATIA!
🇭🇷🇭🇷🇭🇷🙌🙌🙌👏👏👏👏👏
