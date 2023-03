Preminuo američki glumac Robert Blake, kojemu se sudilo za ubojstvo supruge

Robert Blake preminuo je u 90. godini u svojem domu u Los Angelesu, okružen članovima obitelji.

Američki glumac Robert Blake, najpoznatiji kao zvijezda TV drame iz 1970-ih "Baretta" i filma "In Cold Blood," preminuo je u dobi od 89 godina, izvijestio je CBS News.

Blake je preminuo u svojem domu u Los Angelesu, okružen članovima obitelji, navodi se u izjavi koju je za CBS i druge novinske agencije objavila njegova nećakinja Noreen Austin.

Blake je 2005. oslobođen optužbi za ubojstvo supruge Bonnie Lee Bakley. Nekoliko mjeseci nakon presude u kaznenom slučaju, Bakleyeva djeca podnijela su građansku tužbu protiv glumca, i dobila su presudu da je Blake odgovoran za njezinu smrt.

Blake, čiji su se roditelji bavili pjesmom i plesom, rođen je 18. rujna 1933. u Nutleyju, u New Jerseyju, kao Michael James Gubitosi.

S braćom i sestrama sudjelovao je u vodviljskom nastupu poznatom kao "The Three Little Hillbillies" dok se obitelj nije preselila u Kaliforniju.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Legendarni glumac snimljen nakon dugo vremena, ne nalikuje na sebe iz mlađih dana, ali zaštitnog znaka se ne odriče!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kćeri Saše Matića prvi put snimljene u javnosti, ne zna se koja je ljepša, a s njima je bila i majka, od koje su naslijedile izgled