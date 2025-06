Zvijezda Kumova pokazala isklesane noge u kratkoj suknji nakon potvrde veze s našim nogometašem

Petra Kraljev proteklog je vikenda zablistala na eventu u Splitu, ali i potvrdila ono o čemu se već neko vrijeme šuška - da je u sretnoj s našim nogometašem. Spoj stila, samopouzdanja i zaljubljenosti teško je ne primijetiti.

Petra Kraljev, naša glumica koju publika obožava gledati u seriji ''Kumovi'', pojavila se na ljetnom eventu u Splitu u šarmantnoj i opuštenoj kombinaciji, dok se istovremeno u javnosti naveliko priča o njezinoj novoj ljubavnoj vezi.

Za večernji izlazak Petra je odabrala ležernu, ali stilski dorađenu kombinaciju: bijelu košulju s podvrnutim rukavima i mini suknju u svijetloplavoj varijanti, koja je dodatno naglasila njezine duge noge i preplanuli ten. Outfit je upotpunila sandalama s platformom u neutralnom tonu te jednostavnim zlatnim nakitom i raspuštenom kosom s razigranim valovima.

U danima koji su prethodili eventu, Petra je na društvenim mrežama potvrdila ono o čemu se već neko vrijeme nagađalo – u vezi je s nogometašem Sandrom Gotalom.

''Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedniške trenutke, a ne mjesece'', otkrila je Petra za naš portal.

Petra je objavila njihove zajedničke fotografije kojima je potvrdila da ljubav cvjeta.

''Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten, i bez onih ''velikih priča''. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor, i tko da tome odoli'', dodala je.

Kako je objavila, zajedno su na godišnjem odmoru.

''Uhvatili smo malo vremena za nas, i to nam je najveći luksuz. Nismo otišli daleko – više smo tipovi koji biraju mir i atmosferu, nego destinaciju s razglednica.''

A rekla nam je i što zajedno najviše uživaju raditi.

''Dani nam prolaze opušteno: šetnje, dobra knjiga, glazba u pozadini i pokoji tanjur nečeg finog. Najviše volimo one male, nenametljive rituale: jutarnje kave, večernje razgovore (zapravo ja mislim da on to voli, a zapravo ja pričam, a on tu i tamo stigne nešto reći). I jako puno smijeha, dok ima toga, i oni ne baš tako uhodni trenuci se brže prebrode.''

Što vi kažete o Petrinoj modnoj kombinaciji, pišite nam u komentarima!

