Izraelski predstavnik nastupio u sjeni skandala s lelekicama koji je razljutio eurovizijske fanove

Izraelski predstavnik Noam Bettan nastupio je u finalu Eurosonga svega nekoliko dana nakon što je televizija KAN izazvala veliki skandal u koji su uključili i Lelek.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup izraelskog predstavnika Noama Bettana na Eurosongu 2026. opisan je kao emotivan i teatralan spoj moderne šansone i eurovizijskog spektakla, a pjesmu "Michelle" prati dramatična scenografija i snažna atmosfera. Fokusiran je na priču o toksičnoj ljubavi i emocionalnom oslobađanju, što dodatno naglašavaju tamni vizuali, intimni kadrovi i postupno građenje energije tijekom izvedbe.

Njegov nastup došao je nakon kontroverzne objave izraelske televizije KAN, koja se izrugivala hrvatskim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, o čemu više čitajte OVDJE.

Rođen 1998. u Ra’anani, Bettan je odrastao u obitelji francuskih židovskih imigranata, što je snažno utjecalo na njegov identitet i glazbeni stil. Odrastajući uz više jezika i kultura, razvio je specifičan izričaj koji danas spaja hebrejski, francuski i engleski jezik.

Noam Bettan

Glazbom se počeo baviti još u mladosti, a prve ozbiljne korake napravio je nakon odsluženja vojnog roka. Regionalnu pažnju privukao je sudjelovanjem u glazbenom showu "Aviv or Eyal", gdje je osvojio treće mjesto i pokazao da ima potencijal za velike stvari.

Uslijedili su singlovi koji su ga postupno gradili kao izvođača, a 2023. objavio je i svoj prvi album, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na izraelskoj sceni.

Noam Bettan

Veliki proboj dogodio se 2026. kada je pobijedio u popularnom showu "HaKokhav HaBa" i time izborio nastup na Eurosongu, a pjesmom "Michelle" pokušava pokazati svoj multikulturalni identitet.

Njegov stil karakteriziraju emotivni tekstovi i suvremen zvuk, a upravo kombinacija različitih utjecaja čini ga jednim od zanimljivijih predstavnika nove generacije izvođača.

Noam Bettan, Izrael

