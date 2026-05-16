Ostavile snažan dojam: Naše lelekice oduševile nastupom u velikom finalu Eurosonga!

Grupa Lelek u finalu Eurosonga 2026. ostavila je snažan dojam moćnim višeglasjem, dramatičnim nastupom i pjesmom “Andromeda”, inspiriranom povijesnom pričom o ženama iz Bosne i Hercegovine koje su tetovažama križa čuvale vjeru, identitet i slobodu.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo se veliko finale 70. Eurosonga, u kojem se za pobjedu bori 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup hrvatskih predstavnica, ansambla Lelek odiše posebnom energijom, a moćan vokalni sklad u unisonu ostavlja snažan dojam već od prvih trenutaka. Produkcijski, nastup je podignut na višu razinu zahvaljujući pametnom korištenju staze koja vodi iz green rooma prema glavnoj pozornici, čime njihov dolazak dobiva dodatnu dozu dramatičnosti i veličanstvenosti.

Prepoznatljiv vizualni identitet benda ostaje i dalje u fokusu. Lelek ostaje vjeran svom upečatljivom stilu koji kombinira moderno i tradicionalno, no za ovu su priliku u kostime uveli i tamnu krvavocrvenu nijansu koja dodatno naglašava mračnu i dramatičnu atmosferu pjesme.

Lelek je hrvatski etno-pop glazbeni sastav, osnovan u rujnu 2024. godine, čija je glazba spoj bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop-zvukom – pri čemu nastoje očuvati i reinterpretirati slavensku kulturnu baštinu kroz suvremene aranžmane i višeglasno pjevanje.

Skupinu čini pet talentiranih vokalistica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan.

Ove mlade glazbenice prate snažni vizualni i vokalni identitet baziran na tradicijskim motivima, ali uz modernu produkciju i pop-strukturu.

Nakon što su lani osvojile četvrto mjesto s "The Soul of my Soul", na ovogodišnjoj Dori predstavile su se s pjesmom "Andromeda" – snažnom i emotivnom kompozicijom koja spaja etnoelemente i suvremene glazbene teksture.

Iza tog mističnog naslova krije se mnogo više od moderne pjesme – "Andromeda" je emotivna oda ženskoj snazi, kolektivnoj povijesti i dubokom identitetu, koji se prenosio s koljena na koljeno. Inspiracija su, kako članice Leleka same kažu, žene katoličke vjeroispovijesti s prostora Bosne i Hercegovine iz vremena Osmanskog Carstva.

"Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog Carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake imale, prenosile svojoj djeci i unucima", objasnila je jedna od članica Korina za IN magazin.

U tim teškim povijesnim vremenima, suočene s prijetnjom otmice u roblje, prisilnim brakovima i nasiljem, mnoge su se žene odlučile na poseban čin – tetoviranje križa na svoje tijelo kao simbol zaštite, vjere i osobnog identiteta. To nije bio tek kozmetički potez, već ritual s dubokim značenjem i obrednom težinom, koji su majke i bake prenosile svojoj djeci i unucima.

