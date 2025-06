Ima li kraja? Teško je gledati u nove prizore operirane Britanke koja je nekad bila prirodno lijepa

Katie Price nakon brojnih plastičnih operacija teško je gledati, nove fotografije s plaže sve su uznemirile.

Britanska starleta Katie Price ovih dana uživa na Ibizi, a fotografi su je uhvatili dok je ulazila u more u točkastom kupaćem kostimu.

No, njeni prizori mnoge su zaprepastili. Mršava figura ispunjena je jedino umetcima u grudima i stražnjici, a njeno lice zategnuto je i puno filera.

Katie Price - 4

Katie Price - 1

Osim toga, pozornost su privukle i njene brojne tetovaže.

Katie Price - 3

Inače, starleta je poznata po odlasku na plastične operacije, kojima ni sama ne zna broj, dok je čak članovi obitelji preklinju da prestane sa zahvatima, ali bezuspješno.

Katie Price - 4

Zbog zahvata svaki dan živi rizično.

"Česti odlasci na plastične operacije, kao što Katie to radi, povlače za sobom rizik od komplikacija, uključujući sepsu, koja bi je u najgorem slučaju mogla ubiti", objasnio je jednom kirurg Marko Ho Asjoe za magazin Closer.

Katie Price, rođena kao Katrina Amy Alexandra Alexis Price 22. studenog 1978. u Brightonu (UK), britanska je medijska ličnost, bivši glamur model, reality zvijezda, pjevačica i autorica. Njezina priča obilježena je usponima slave, turbulentnim privatnim životom, ali i sve većom ovisnošću o estetskoj kirurgiji, koja je danas u središtu pozornosti javnosti i medija.

Katie Price

Katie je javnosti postala poznata krajem 1990-ih, kada je pod pseudonimom Jordan postala jedna od najpoznatijih glamur modela u Velikoj Britaniji. Redovito se pojavljivala na trećoj stranici tabloida "The Sun", kao i u časopisima poput "FHM", "Playboy", "Loaded" i "Nuts". Njezin izgled – naglašene grudi, plava kosa i izražena šminka – ubrzo je postao prepoznatljiv simbol ere tabloida.

Nakon uspješne manekenske karijere prešla je na televiziju. Posebnu pozornost privukla je sudjelovanjem u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2004. godine, u kojem je započela vezu s pjevačem Peterom Andreom, s kojim je kasnije dobila dvoje djece. Ukupno ima petoro djece s različitim partnerima.

Katie Price

Katie Price već je s 18 godina povećala grudi – prvi u nizu brojnih estetskih zahvata. Tijekom godina imala je čak 17 operacija grudi, od povećanja i smanjivanja do korektivnih intervencija.

Osim grudi, radila je i facelift (najmanje šest puta), blefaroplastiku (podizanje očnih kapaka), botoks i filere (u čelo, obraze, usne), brazilian Butt Lift (BBL) – zahvat podizanja i povećanja stražnjice, liposukcije na više dijelova tijela, uključujući trbuh, bokove i vrat, stavila filere u čeljust, brade i usana, često u kombinaciji s botoksom i ''fox eye'' efektom.

Katie Price - 1

Katie Price - 7

Katie Price - 4

Katie Price

Katie Price - 2

Mnoge od tih zahvata obavljala je u Turskoj, gdje su cijene niže, ali su stručnjaci više puta izražavali zabrinutost za sigurnost takvih praksi.

A kako je izgledala nekad, prisjetite se u našoj galeriji.

