Koja li je tajna besprijekornog izgleda Jelene Rozge? Iznenadit ćete se na što sve pazi naša pjevačica!

Jelena Rozga otkrila je što najčešće jede, a što u potpunosti izbjegava te čemu duguje mladoliki izgled.

Pjevačica Jelena Rozga svojim izgledom u 46. godini ne prestaje izazivati čuđenje i divljenje, a nedavno je otkrila tajne svoje vitke figure i mladolikosti.

Jelena je 2006. godine otkrila da ima i probleme sa štitnjačom, a prije četiri godine dijagnosticirana joj je tahikardija srca, zbog čega mora izuzetno voditi računa o svojem zdravlju, a to joj otežava i debljanje.

"Moji problemi sa štitnjačom ne daju mi da se udebljam ni pola kilograma, ali na to utječe i genetika i to što živim pored mora. Štitna žlijezda me ponekad baš zeza, ali generalno se dobro osjećam. Ne dam se ja, samo osmijeh na lice i pozitiva", izjavila je Jelena za srpsku Prvu TV, a otkrila je i koju hranu najviše voli jesti, ali i što potpuno izbjegava, prenosi Blic.rs.

"Volim mediteransku hranu, laganiju prehranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam jesti pečeno kestenje. Jako puno spavam, nikada ne pijem alkohol, ne znam kakvog je ukusa vino i ostala alkoholna pića. Uglavnom pijem samo vodu, prije nekoliko godina sam izbacila gazirane sokove, prvenstveno zbog srca i štitne žlijezde. Idem na masaže, lagane terapije", kazala je.

Podijelila je i tajnu svoje mladolikosti:

"Na sunce ne izlazim, ranije su me gledali kako sam tako bijela, a iz Splita sam, ali navikli su se sada da sam to ja."

U održavanju linije pomažu joj i nastupi, a zbog njihova nedostatka za vrijeme pandemije morala je početi vježbati kod kuće.

"Na sceni provedem nekoliko sati pjevajući i plešući, i to je odličan način da ostanete vitki i budete u dobroj kondiciji. Kad je počela pandemija koronavirusa, s tim sam prestala i to je bio šok za moje tijelo. Zbog toga mi je, dok sam bila u izolaciji, proradila i štitna žlijezda. Onda su mi savjetovali da počnem vježbati kod kuće, što mi je bilo korisno i potrebno", ispričala je Jelena.

