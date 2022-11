Rijedak izlazak jedne od najljepših Hrvatica s mužem, vjenčali su se u tajnosti i uspješno čuvaju svoju privatnost

Tara Thaller pojavila se na premijeri filma "Black Panther: Wakanda zauvijek" sa suprugom Farisom Pinjom.

Glumica Tara Thaller slovi kao jedna od najljepših Hrvatica, ali rijetko se pojavljuje u javnosti, a još je rjeđe imamo priliku vidjeti sa suprugom Farisom Pinjom.

Pogledaj i ovo ne viđamo je često Jedna od najljepših domaćih glumica iznenadila je sve tajnim vjenčanjem, a vidi se da joj bračni život itekako godi!

No par se ovaj tjedan pojavio na svečanoj premijeri filma "Black Panther: Wakanda zauvijek", a ovo je drugi put da ih vidimo skupa u javnosti nakon njihova iznenadnog vjenčanja.

Tara je na premijeri zablistala u elegantnom i opuštenom izdanju, s kožnim sakoom, dolčevitom i širokim hlačama, a i Faris se obukao ležerno.

Podsjetimo, naša glumica se za bosanskohercegovačkog kolegu udala u tajnosti krajem prošle godine, a fotografije s vjenčanja objavila je na svojem profilu na Instagramu. Prije toga u vezi su bili dvije godine.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible". Odnedavno je i u glazbenim vodama, a njezin prvi singl nosi naziv "Oteta".

