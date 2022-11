Jedna od najljepših domaćih glumica u rijetkom izlasku sa suprugom za kojeg se udala u tajnosti

Tara Thaller nakon dugo se vremena pojavila u javnosti sa svojim suprugom Farisom Pinjom za kojeg se udala u tajnosti.

Tara Thaller bila je jedna od brojnih poznatih koji su prisustvovali premijeri predstave Ecije Ojdanić ''Čudo'' u zagrebačkom kazalištu.

Tara je na crvenom tepihu pozirala sa svojim suprugom, bosanskohercegovačkim glumcem i glazbenikom Farisom Pinjom za kojeg se prošle godine udala u tajnosti.

Za ovu prigodu Tara se ležerno odjenula u traperice, sivu majicu i sivi kaput, a slično je bio odjeven i njen suprug koji je umjesto kaputa nosio smeđu kožnu jaknu.

Mladi par vjenčao se u Zagrebu nakon dvije godine veze, a Tara je sretnu vijest otkrila na svojem Instagramu, gdje je objavila fotografije s vjenčanja.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

Za njezinu vezu s kolegom Farisom Pinjom doznalo se 2020. godine, kada je na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije.

