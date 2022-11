Zaljubili su se u showu ''Farma'', a i poslije 12 godina ludo se vole: ''Drugi mogu pričati što hoće''

Iako su prošle 4 godine od posljednjeg singla Josipa Ivančića, nova pjesma "Moja Dalmatinko" ne silazi s trendinga slušanosti u Lijepoj našoj. Zašto je Josipu ova pjesma najdraža, kako komentira to što ga mediji nazivaju kraljem svadbi i što smatra najvećim životnim uspjehom, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

"Moja Dalmatinko" novi je singl Josipa Ivančića koji i nakon tjedan dana od izlaska čvrsto drži svoje mjesto u trendingu slušanosti. Ljubavnu baladu posvetio je najvažnijoj osobi u njegovu životu.



"Pjesma Moja Dalmatinko je iskrena i od srca. To je prva pjesma za koju sam rekao posvetit ću je svojoj supruzi. Da mi nije bilo nje u ovom cijelom periodu i da mi ona nije bila podrška u svakom smislu vjerojatno ne bi došao sada u ovu fazu da na lijepom suncu ovdje u Splitu pričam ovako sretan", kaže Josipa Ivančić.



Osim što je posvetio supruzi Jeleni pjesmu, ona je u spotu i utjelovila Dalmatinku o kojoj Josip pjeva. Iako priznaje, trebao ju je malo nagovarati jer se bivša manekenka odavno oprostila od svjetla reflektora i posvetila obitelji.



"Živi povučenijim načinom života. Ali nagovorio sam je i naravno da je izišla u susret jer zbilja se slažemo u svemu pa tako i u ovome. Neću reći bio je pun pogodak ali stvarno je interes ljudi i publike bilo značajno, što je dokaz da je pjesma već 7 dana u trendingu u Hrvatskoj. Znači ljudi guglaju tko, šta, di, jesu li skupa tako da je bio pogodak i u tom nekom PR-ovskom smislu.", kaže Josip Ivančić.



A upravo na samom početku veze između Josipa i Jelene bilo je mnogo sumnji, oni su svoju ljubav započeli u reality showu Farma prije 12 godina i malotko je prognozirao da će njihova zaljubljenost trajati do danas.



"Ne da smo nekome začepili susta, jer to nije bio bunt ajmo nekome pokazati. Nego jednostavno prvu godinu - dvije dana bila je prilagodba ona meni, ja njoj i kako će to funkcionirati. Različiti smo karakteri, ja sam puno blažeg temperamenta, ona je žešća prava Dalmatinka. Ali nakon godinu, dvije shvatiš ako si pametan šta je brak. Brak prije svega mora biti kompromis jer bez kompromisa niti jedan brak ne bi opstao, a sad drugi mogu pričat šta oće haha", rekao je.



Pjevač i poduzetnik voli reći da mu je obitelj najveći životni uspjeh, biti suprug, ali i otac dvoje djece, za njega je ispunjenje svih životnih želja.



"Imam sina od 10 godina igra nogomet već 4 godine, zavidne rezultate i talenat već pokazuje. Što se tiče drugog djeteta imam curicu od 4 godine to je nešto ma, ako joj Bog da zdravlje, ona mora biti uspješna. Da li će biti glumica, pjevačica, sportašica, ma to je takva narav i takav temperament ona jednostavno ne zna za poraz", priča.



Mediji su Josipa prozvali kraljem svadbi i zabave, no on kaže - jednostavno radi ono što najviše voli.



"Ne volim te epitete - kralj, princ. Dosta mi ljudi kažu ti si kralj ili ti si princ dijaspore, pa im kažem, nemojte samo mislit da sam ja to rekao za sebe to jednostavno mediji daju taj neki epitet. Naravno da mi godi ali sam tu preskroman da me nazivaju kraljem ili princom. Dajem sve od sebe ne zato što mi je to posao, nego što zaista ja to volim.", priča Josip Ivančić.



A upravo zbog toga što toliko voli glazbu, Josip napominje kako ovako dugih pauza više neće biti, u pripremi su mnoge pjesme, koje će zasigurno, kao i singl "Moja Dalmatinka", oduševiti njegovu publiku.

